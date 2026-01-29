La rassegna è pensata come un ciclo di matinée accessibili, curati e coinvolgenti, ma è anche – e soprattutto – un modo concreto per raccontare ciò che sta dietro la vita quotidiana della scuola

Tre appuntamenti, tre atmosfere diverse e un unico filo conduttore: la musica dal vivo come esperienza condivisa, capace di unire qualità artistica e vicinanza al territorio. Nasce così “Aperitivi in Concerto”, la mini rassegna promossa dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano, in programma alle ore 11 presso la Sala Consiliare “Giacomo Bassi” (Piazza IV Novembre, 7).

“Aperitivi in concerto” con tre appuntamenti musicali

La rassegna è pensata come un ciclo di matinée accessibili, curati e coinvolgenti, ma è anche – e soprattutto – un modo concreto per raccontare ciò che sta dietro la vita quotidiana della scuola: un corpo docente di altissimo livello, composto da professionisti che uniscono l’insegnamento a una solida attività concertistica. Musicisti capaci di passare con naturalezza dall’aula al palco, sostenendo programmi intensi, repertori ampi e interpretazioni mature: la stessa qualità che si costruisce nella didattica diventa qui esperienza viva, davanti al pubblico.

«Iniziative come Aperitivi in Concerto raccontano in modo concreto la qualità che anima quotidianamente la scuola: docenti che sono al tempo stesso musicisti attivi, professionisti capaci di portare sul palco la stessa competenza, passione e cura che trasmettono agli allievi. – commenta Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che sostiene le Scuole di Musica Paganini durante tutto l’anno -. È in questo passaggio naturale tra didattica e performance che si costruisce una proposta culturale autentica, capace di parlare a pubblici diversi e di valorizzare spazi istituzionali come luoghi vivi di incontro e partecipazione. Il sostegno alle Scuole di Musica Niccolò Paganini rappresenta per la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate un impegno che va ben oltre il singolo evento e si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno, accompagnando un progetto educativo e culturale di grande valore per il territorio. La musica, quando è vissuta come esperienza condivisa e accessibile, diventa uno strumento potente di crescita individuale e collettiva, capace di creare legami, stimolare sensibilità e rafforzare il senso di comunità».

Gli appuntamenti in programma

Il primo appuntamento è sabato 31 gennaio, con l’energia e l’eleganza dell’Alex Bioli Jazz Trio. Un concerto che attraversa jazz swing e bossa nova, con incursioni nel repertorio italiano, lasciando spazio a ritmo, fraseggio e improvvisazione. Accanto ad Alex Bioli, musicista e compositore, sul palco ci saranno Marco Conti al basso e Thomas Rosenfeld alle tastiere, per un set capace di creare atmosfera e coinvolgere con naturalezza anche chi si avvicina al jazz per la prima volta.

Si prosegue sabato 28 febbraio con il Trio Rose di Maggio, tre musiciste varesine – Chiara Bottelli (violino), Mariachiara Cavinato (viola e voce, soprano lirico) e Caterina Cantoni (violoncello) – che portano in scena un progetto dal respiro ampio: un trio d’archi “con l’anima di un quartetto”, grazie alla presenza della voce che aggiunge una dimensione in più, teatrale ed emotiva. Il programma, intitolato “Note di classica e cinema”, intreccia pagine della tradizione e grandi colonne sonore: da Boccherini e Shostakovich fino a Morricone, Zimmer e Sakamoto, senza rinunciare a medley e brani amatissimi dal pubblico, tra pop d’autore e suggestioni mediterranee.

La rassegna si chiude sabato 14 marzo con un appuntamento dal taglio più intimo: il recital pianistico di Gabriele Toia, docente di pianoforte, clavicembalo e tastiere presso le Scuole di Musica Niccolò Paganini. Pianista dalla formazione ampia e trasversale, Toia dedica il programma ad alcuni tra i temi più significativi tratti dalle colonne sonore di Ryuichi Sakamoto, compositore Premio Oscar scomparso nel 2023, omaggiandone l’eclettismo stilistico e la capacità di attraversare i linguaggi della musica moderna con una cifra sempre personale e riconoscibile.

Tre incontri di qualità

“Aperitivi in Concerto” è dunque una piccola rassegna, ma con un’ambizione chiara: offrire al pubblico del territorio tre incontri di qualità, diversi tra loro, e allo stesso tempo ribadire il valore di una scuola che cresce perché è abitata da musicisti veri, capaci di trasformare competenza e passione in una proposta culturale solida, contemporanea e partecipata.

Sede eventi: Sala Consiliare “Giacomo Bassi”, Piazza IV Novembre 7 – San Giorgio su Legnano

Orario: 11.00

Date: 31 gennaio (Alex Bioli Jazz Trio) – 28 febbraio (Trio Rose di Maggio) – 14 marzo (Recital pianistico Gabriele Toia)

Organizzazione: Scuole di Musica Niccolò Paganini, in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano