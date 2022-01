Us Legnanese 1913: fine stagione col botto

Ciclocross

Con una crescita costante che ha portato sia gli esordienti che gli allievi a collezionare ottimi risultati.

Us Legnanese 1913: una fine stagione col botto per la "Sportiva" che chiude la stagione di ciclocross con il suggello della vittoria di Ivan Colombo (nella foto di copertina) al Trofeo Piemonte Lombardia.

Us Legnanese 1913: "Giusto il tempo di prendere fiato e godersi i risultati e i nostri 'young' saranno pronti per affrontare la nuova stagione"

Ottima anche la prestazione dei compagni di squadra che conquistano la quarta posizione con Christopher Casalino e il quinto posto di Samuele Sartori. "Giusto il tempo di prendere fiato e godersi i risultati e i nostri 'young' saranno pronti per affrontare la nuova stagione, non prima però di un doveroso ritiro in riviera… ma di questo parleremo prossimamente - spiega l'Us Legnanese in un comunicato - Intanto diamo la parola al ds Dino D’Alessandro che ha così commentato la fine della stagione: 'Si cerca sempre di dare un senso a tutto quello che facciamo e anche quest’anno lo abbiamo trovato, lavorando con dedizione. Questi ragazzi amano la loro bici, la amano a tal punto da caricarsela in spalla e portarla fino all’arrivo perché si vince sempre in due: la loro bici e loro. Ci vuole sacrificio, e su questo non ci sono dubbi: freddo, pioggia, fango, neve e giacchio ma loro sono sempre lì, pronti ad allenarsi senza batter ciglio, come se fosse normale farlo.

Sappiamo che bisogna saper andare oltre i propri limiti: anche quando le gambe bruciano, quando il fiato manca, quando i muscoli dicono basta… devi saper andare avanti, ancora … e ancora. E io? Io vi posso fare una promessa: vi porterò a gareggiare in posti fantastici, vi prometto che vi divertirete, vi prometto che darete spettacolo e vi assicuro che ne varrà la pena!!! Alla fine diventerete Spettacolo!!!'".