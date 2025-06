Le prime due giornate del Mondiale Under 15 di Softball, in corso di svolgimento al campo “Peppino Colombo” di Legnano, hanno regalato grandi emozioni e un livello di gioco altissimo.

Spettacolo ed emozioni nelle prime giornate del Mondiale under 15

La manifestazione, che ha richiamato un pubblico entusiasta e numeroso, ha preso il via all’insegna dello spettacolo e della passione, con le giovani protagoniste provenienti da tutto il mondo pronte a contendersi il titolo iridato.

A colpire, oltre alla qualità delle partite, è stata soprattutto la straordinaria cornice di pubblico che ha accompagnato le gare, in particolare quella tra Italia e Giappone, vera e propria vetrina di emozioni e orgoglio sportivo. Le tribune gremite hanno fatto da sfondo a una sfida al cardiopalma, nella quale le Azzurre hanno sfiorato una storica impresa contro una delle potenze mondiali nella categoria.

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

Italia-Giappone: cuore e grinta per un sogno solo sfiorato

Contro il Giappone, l’Italia ha giocato una delle partite più intense ed emozionanti del torneo fino ad ora. Dopo un avvio in salita con le nipponiche avanti 2-0, è stato un doppio lungo la linea di destra di Metta a riportare la parità, mandando in visibilio il pubblico legnanese. Il Giappone ha poi trovato un nuovo vantaggio grazie a un fuoricampo interno da due punti firmato da Mochizuki, ma le Azzurre, guidate con coraggio e competenza da coach Maristella Perizzolo, non hanno mai smesso di lottare.

Nel settimo inning, con due eliminazioni già a tabellone, è arrivato il punto del 4-3 e l’illusione del pareggio ha infiammato lo stadio, prima che la difesa giapponese chiudesse definitivamente la contesa. L’Italia, pur sconfitta, è uscita tra gli applausi, consapevole di potersela giocare alla pari anche contro le squadre più blasonate del panorama internazionale.

Una macchina organizzativa impeccabile: il grande lavoro del Legnano Baseball Softball

Dietro il successo di queste prime giornate c’è un enorme sforzo organizzativo, reso possibile dall’infaticabile impegno del Legnano Baseball Softball. L’associazione, che ospita l’evento, ha saputo mettere in campo una struttura efficiente e accogliente, capace di rispondere con professionalità alle esigenze di atlete, delegazioni, staff e pubblico.

Determinante il contributo di decine e decine di volontari, che si sono prodigati in ogni aspetto della gestione dell’evento: dall’accoglienza delle squadre all’assistenza logistica, dalla comunicazione al supporto per gli spettatori. Un vero esempio di spirito sportivo e dedizione, che ha trasformato Legnano in una piccola capitale mondiale del softball giovanile.

Lo spettacolo continua

Con una partenza così coinvolgente, il Mondiale Under 15 promette ancora tante emozioni. Le prossime giornate vedranno sfide decisive per l’accesso alle fasi finali, e la speranza è che il cammino delle Azzurre, che torneranno a giocare al “Peppino Colombo” lunedì 30 giugno alle 19, possa proseguire con lo stesso spirito visto contro il Giappone.

Nel frattempo, Legnano continuerà a vivere fino a venerdì 4 luglio un momento straordinario, dove sport, passione e partecipazione si fondono in un evento che rimarrà nella memoria di chi lo sta vivendo, sia dentro che fuori dal diamante.