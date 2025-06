Proseguono i lavori di connessione della centrale di Teleriscaldamento di AMGA di Legnano al termovalorizzatore di Borsano gestito da Neutalia.

Proseguono i lavori per l'allacciamento del teleriscaldamento

E’ la volta del secondo dei 4 lotti di cui l’intervento si compone e il tratto interessato è quello di via Novara (S.P.148), che si snoda dalla rotatoria dell’ospedale nuovo in direzione Borsano di Busto Arsizio, per una lunghezza di 1200 metri. L’intervento che, salvo ritardi burocratici, dovrebbe prendere il via il 7 luglio, vedrà gli operai iniziare gli scavi partendo dalla parte opposta, ossia da Borsano verso Legnano, in prossimità del cartello che segna la fine del territorio di Busto Arsizio e l’inizio di quello di Legnano (foto qui sotto).

Questa è stata una precisa richiesta della Città Metropolitana di Milano che, conscia degli importanti flussi di traffico che caratterizzano la S.P. 148, ha ritenuto opportuno sfruttare i mesi di luglio e agosto (che dovrebbero vedere una riduzione dei flussi, complice l’esodo estivo), per consentire agli operai di lavorare, senza arrecare troppi disagi alla circolazione. Occorre tenere presente che il tracciato contemplato nel progetto non è lineare, ma un po’ tortuoso: sconfina, infatti, per un certo tratto anche nei campi a lato della carreggiata. Corretto, dunque, approfittare dell’estate per lavorare, laddove c’è l’asfalto e rinviare a data successiva quegli scavi che non interessano l’area di circolazione dei mezzi.

Il cantiere, come si diceva, inizierà dal punto di confine tra l’abitato di Busto Arsizio e quello di Legnano e si snoderà, per un’ottantina di metri, sino all’area dove sorge la cabina gas di proprietà di AEMME Linea Distribuzione (la recinzione che compare, sulla sinistra, nella foto qui sotto delimita proprio l’area di pertinenza di ALD).

Nessuna chiusura al traffico

Per tutta la durata dei lavori, il tratto interessato non sarà chiuso al traffico, ma regolato da un semaforo di cantiere, che consentirà la circolazione dei veicoli con il senso unico alternato.

Una precisazione sulle tempistiche: l’inizio dei lavori è previsto, come si diceva, per lunedì 7 luglio. Tale data potrà, tuttavia, essere rispettata solo se Città Metropolitana di Milano (ente competente, perché la strada in questione è provinciale), emetterà in tempo utile la relativa ordinanza. In caso contrario, il cantiere slitterà presumibilmente di una settimana.