Una schiacciante vittoria al derby per la Sangiorgese Basket

La Sangio, squadra di basket di San Giorgio su Legnano, torna a sorridere dopo la schiacciante vittoria di ieri, 29 aprile 2023, nel derby con il Varese.

La Sangiorgese Basket vince il derby

I blu arancio sono stati protagonisti di una grande prova e grazie ad una difesa solidissima ed una ritrovata verve in attacco dopo metà gara hanno ipotecato un successo mai messo in discussione.

Draghi protagonista

Draghi in gran spolvero al Campus dove ogni interprete è riuscito ad essere protagonista con la giusta concentrazione e la determinazione necessaria per rilanciarsi in questo finale di regular season ritrovando consapevolezza nei propri mezzi e la giusta serenità per poter continuare a lavorare al meglio in vista di quella che sarà una post season tutta da giocare e scrivere.

Full time

Campus Varese - Ltc Sangiorgese Basket 57-96 (11-33; 13-28; 14-11; 19-24)

Campus Varese:

Zhao n.e, Veronesi 12, Bottelli 2, Blair 17, Macchi 11, Allegretti 4, Sorrentino 2, Kouassi 4, Assui 6, Tapparo 2, Golino 3, Trentini 7

Coach: Donati

Ltc Sangiorgese Basket:

Toso 6, Cassinerio 3, Bertocco 19, Testa 11, Bloise 4, Biancotto 19, Bianchi 3, Pesenato 8, Cappelletti 3, Airaghi 12, Mana 8, Cardani

Coach: Roncari