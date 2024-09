Una giornata dedicata allo sport, ritorna la tradizionale vetrina delle associazioni

Per farsi conoscere dalle nuove generazioni, per presentare i corsi delle loro attività. Tutto è pronto al posteggio di via Cornaggia a Rho dove domani, sabato, andrà in scena l’edizione 2024 della Vetrina dello Sport, tradizionale appuntamento che metterà in mostra le società sportive della città.

L'assessore Alessandra Borghetti: "Un’occasione unica per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa della città"

«La Vetrina dello Sport rimane un’occasione unica per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa della città: ai gazebo si potranno trovare indicazioni su corsi, orari, costi e si forniranno risposte a tutti i dubbi di ragazzi e genitori», afferma l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti.

Dal calcio al basket al volley, dalla ginnastica all’atletica, tutte le associazioni sportive della città saranno presenti

Dal calcio al basket al volley, dalla ginnastica all’atletica, tutte le associazioni sportive della città saranno presenti. «Il mondo sportivo rhodense è davvero ricco e la Vetrina permette di farlo conoscere a chi ancora non è al corrente di tutte le opportunità in campo. Ci spostiamo al parcheggio di via Cornaggia, in una nuova location, certi che tante persone interessate ci seguiranno e potranno trovare risposte alle loro domande. Non mancate, è davvero una occasione per mettere in vetrina quanto di bello organizza il mondo dello sport locale».

Dalle 7 alle 20 divieto di transito nell'area dove si svolgerà l'evento

Dalle 7 alle 20 di domani, sabato, nell’area posteggio di via Cornaggia sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione dei veicoli. I gazebo saranno presenti dalle 10 alle 19.