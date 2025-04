L’albero della vita tornerà a illuminarsi

L’Albero della vita tornerà ad accendersi per l’arrivo degli studenti a Mind. Questo l’obiettivo di Arexpo che sta lavorando a un progetto per ristrutturare il simbolo di Expo e del padiglione Italia e farlo tornare in funzione quando le facoltà scientifiche della Statale si trasferiranno nella cittadella della scienza.

A consentire la ristrutturazione un finanziamento di 140 milioni di euro concesso dal Ministero

A consentire la completa ristrutturazione del simbolo di Expo 2015, albero fatto di metallo, legno, cavi elettrici e luci è un finanziamento di 140 milioni di euro che il Ministero dell’Economia ha concesso recentemente al Comune di Milano. Un intervento non da poco sulla struttura alta 37 metri protagonista degli spettacoli di giochi di luce, acqua e musica che dieci anni fa incantarono migliaia di visitatori. Struttura che Arexpo vuole far tornare al suo splendore per l’autunno del 2027, trasformando la piazza intorno in un luogo di aggregazione per gli studenti che frequenteranno i corsi all’Università Statale di Milano e che abiteranno nello studentato la cui prima pietra è stata posata nei giorni scorsi.

Soddisfazione per la riaccensione anche dal sindaco di Rho che ha paragonato il simbolo di Expo 2015 alla Tour Eiffel

«Giovani e Mind sono un’alleanza fondamentale per noi — ha detto alla posa della prima pietro dello studentato Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, durante la posa della prima pietra dei due nuovi studentati —. Mind cresce, evolve e si prepara ad accogliere studenti, ricercatori e professionisti che qui troveranno non solo spazi dove vivere e studiare ma un luogo dove immaginare e costruire il futuro». Soddisfazione per la riaccensione dell’Albero della Vita anche da parte del sindaco di Rho Andrea Orlandi che nei giorni scorsi ha paragonato il simbolo di Expo 2015 alla Tour Eiffel simbolo dell’Expo Parigino e poi diventato il monumento principale di Parigi. L’Albero della VIta è spento ormai da diversi anni, dopo Expo, vi fu una parziale riaccensione che durò solo qualche mese anche perchè nel frattempo l’area dell’esposizione universale si stava trasformando in un enorme cantiere per la nascita del Mind.

Dopo essere stato il simbolo dell’esposizione universale diventerà il simbolo anche di Mind

Adesso, a distanza di anni, quel cantiere è rinato, è arrivato l’ospedale Galeazzi, sono arrivati diversi cerntri di ricerca e presto arriveranno anche il campus dell’università Statale di Milano e lo studentato. Un’area che diventerà praticamente una città con migliaia di persone che transiteranno ogni giorno. Tutto questo sotto le luci dell’Albero della Vita che dopo essere stato il simbolo dell’esposizione universale diventerà il simbolo anche di Mind.