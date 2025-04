Da oggi cambio di viabilità: non si raggiunge più via Meda da via De Amicis

A partire da oggi, martedì, prende avvio la Fase 4 della riqualificazione di Piazza Visconti a Rho che interesserà le aree vicine al Municipio e il retro della chiesa di San Vittore. Questo comporta importanti novità viabilistiche:

Via Meda diventerà un doppio senso nel tratto tra largo don Giulio Rusconi e il parcheggio Meda-Garibaldi

Per consentire una corsia di “risalita” verranno temporaneamente cancellati i posti auto che affiancano i portici davanti al civico 11, alla banca e ad alcune attività commerciali. In un secondo momento i posti auto saranno ripristinati. Via Meda diventerà un doppio senso nel tratto tra largo don Giulio Rusconi e il parcheggio Meda-Garibaldi

Da via De Amicis non si può più svoltare in via Meda

Da via De Amicis non si può più svoltare in via Meda. Provenendo da via De Amicis, raggiunta piazza Visconti si può svoltare soltanto in via Porta Ronca. Via De Amicis sarà a senso unico, in direzione della piazza e di via Porta Ronca, dopo il cancello carraio di accesso al cortile palazzo comunale e al parcheggio Piastra . Il tratto tra quel carraio e le vie Asilo e Bettinetti rimane un doppio senso.

La viabilità in piazza Visconti

Saranno garantiti percorsi ciclopedonali sui marciapiedi esistenti di fronte al municipio e sul retro della chiesa: durante i lavori, i passaggi potranno subire modifiche, che verranno comunicate tramite apposita segnaletica. Davanti alla pizzeria Visconti sarà garantito un corsello destinato solo a mezzi autorizzati, per consentire ai residenti di raggiungere Villa Banfi e la Corte dei Conigli, oltre alle attività commerciali presenti.

Via Porta Ronca verrà riaperta

Sempre a partire da oggi, martedì via Porta Ronca verrà riaperta al traffico da piazza Visconti. Si potrà raggiungere la strada sia da via De Amicis fino a via Volta, sia dal cinquivio di via Italia, via Molino Prepositurale, via Cardinal Ferrari fino a via Volta.

Parcheggio Meda-Garibaldi

Il parcheggio Meda-Garibaldi verrà disciplinato da apposita segnaletica per consentire ingresso e uscita dei veicoli da e per via Meda. Sarà ripristinata la possibilità di uscire su via Dante.

Chi arriva da via Garibaldi e sbuca su via Meda potrà svoltare a destra (verrà cancellata l'aiuola al momento esistente) per raggiungere i box dei palazzi e l'area di sosta di largo don Rusconi, oppure potrà svoltare a sinistra verso l'Auditorium e via Italia.