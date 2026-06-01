U13 Knights seconda in Lombardia dopo una stagione da applausi

U13 Legnano Basket Knights seconda in Lombardia: si ferma soltanto in finale contro Arese la straordinaria corsa della formazione allenata da Fabrizio Mezzera, protagonista di una stagione che ha portato i giovani biancorossi a conquistare il titolo di vicecampioni regionali al termine di un percorso ben oltre le aspettative della vigilia.

L’incredibile cavalcata degli U13 Knights

Dopo aver chiuso positivamente la fase eliminatoria, Legnano si è presentata ai playoff dalla posizione numero 55 del tabellone, senza partire tra le favorite. I Knights hanno però saputo ribaltare i pronostici superando in successione Gorgonzola (57-66), Caravaggio (47-71) e Magenta (63-83), per poi conquistare l’accesso alla Final Four grazie al successo per 59-80 contro San Zeno. In semifinale è arrivata un’altra prova di carattere contro Tiger Milano: al termine di una gara combattuta ed equilibrata, i biancorossi si sono imposti per 55-61, gestendo con lucidità i momenti decisivi dell’incontro e guadagnandosi così un posto nella finalissima regionale. Nell’ultimo atto della stagione i Knights hanno trovato sulla propria strada Arese, avversaria già affrontata durante il girone e contro la quale avevano sempre faticato. I ragazzi di Mezzera hanno lottato su ogni pallone e sono rimasti in equilibrio nei primi due quarti, ma alla distanza Arese ha preso il controllo della partita imponendosi per 79-60 e conquistando il titolo regionale. Resta comunque una stagione da incorniciare per il gruppo 2013 legnanese.

«Campionato incredibile e grande crescita»

Così i Knights:

«Un campionato incredibile per i ragazzi del 2013 che hanno dimostrato una grande crescita da settembre a oggi e hanno ottenuto un risultato che pochi avrebbero pensato possibile a inizio anno. Incredibile l’annata 2013 legnanese che ha ottenuto con la squadra di Legnano il secondo posto in regione e con Aba il titolo italiano. Pazzesco. Un grande applauso a tutti i ragazzi protagonisti di questa grande cavalcata e allo staff sempre presente e pronto ad aiutare i ragazzi in campo e fuori. Un ringraziamento speciale a tutti i genitori per il costante supporto e a Tecla Magugliani per il supporto fotografico della finale e di tutta l’annata della U13».

Foto di copertina di Tecla Magugliani