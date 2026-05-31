L’ABA si laurea campione d’Italia Under 13

Perfect season per la U13 ABA (Accademia Basket Altomilanese) che vince anche la finale con la Virtus Bologna e si laurea Campione d’Italia 2026 per la categoria U13.
La stagione
Una stagione piena di emozioni e senza sconfitte, tra campionato e tornei, per il gruppo 2013, che soprattutto ha dimostrato una grande crescita tecnica e personale. ABA è il progetto che unisce il settore giovanile d’élite del Legnano Basket e della Sangiorgese Basket e che da oltre 15 anni si impone come uno dei settori giovanili più costanti per risultati sulle fasce basse e per solidità di progetto.
La partita con la Virtus è iniziata in maniera molto equilibrata e, anche se ABA ha preso un discreto margine, gli ultimi minuti sono stati favorevoli alla Virtus che ha messo il naso avanti per 18-19 alla prima sirena.
Secondo quarto in cui ABA allunga la difesa e il pressing porta a diversi recuperi che permettono agli altomilanesi di riprendere il comando delle operazioni fino al 35-27 dell’intervallo.
Nel terzo periodo la stanchezza inizia a farsi largo, ma gli ABAers hanno più profondità nella panchina e dopo aver retto bene nei primi quarti, danno il colpo di coda che chiude la gara anzitempo.
Al 30’ il punteggio è 59-32
Quarto periodo che ha poco da dire tecnicamente con ABA a controllare e andare più volte vicino al +40. Finisce 85-51.
Secondo quarto in cui ABA allunga la difesa e il pressing porta a diversi recuperi che permettono agli altomilanesi di riprendere il comando delle operazioni fino al 35-27 dell’intervallo.
Nel terzo periodo la stanchezza inizia a farsi largo, ma gli ABAers hanno più profondità nella panchina e dopo aver retto bene nei primi quarti, danno il colpo di coda che chiude la gara anzitempo.
Al 30’ il punteggio è 59-32
Quarto periodo che ha poco da dire tecnicamente con ABA a controllare e andare più volte vicino al +40. Finisce 85-51.
Un traguardo mai raggiunto
ABA Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia, dopo che in un paio di occasioni aveva sfiorato il titolo.
Andrea Varrà MVP della finale, ma realmente un plauso a tutti i ragazzi del 2013, protagonisti di una stagione incredibile, in cui ognuno ha dato il suo contributo per un risultato che non ci dimenticheremo.
Andrea Varrà MVP della finale, ma realmente un plauso a tutti i ragazzi del 2013, protagonisti di una stagione incredibile, in cui ognuno ha dato il suo contributo per un risultato che non ci dimenticheremo.
Una dedica speciale da parte della società è andata a Mauro Marchitelli, dirigente del gruppo scomparso qualche settimana fa, che “sicuramente sarebbe stato il più felice di tutti”.
Per ABA: Barlocco, Cozzi, Turla, Varra’ 30, Piccolo 10, Morandi 2, Bollati, Oriani 4, Marchitelli 3, Grassi 5, Mirante 18, Luongo 13