L’ABA si laurea campione d’Italia Under 13

Perfect season per la U13 ABA (Accademia Basket Altomilanese) che vince anche la finale con la Virtus Bologna e si laurea Campione d’Italia 2026 per la categoria U13.

La stagione

Una stagione piena di emozioni e senza sconfitte, tra campionato e tornei, per il gruppo 2013, che soprattutto ha dimostrato una grande crescita tecnica e personale. ABA è il progetto che unisce il settore giovanile d’élite del Legnano Basket e della Sangiorgese Basket e che da oltre 15 anni si impone come uno dei settori giovanili più costanti per risultati sulle fasce basse e per solidità di progetto.

La partita con la Virtus è iniziata in maniera molto equilibrata e, anche se ABA ha preso un discreto margine, gli ultimi minuti sono stati favorevoli alla Virtus che ha messo il naso avanti per 18-19 alla prima sirena.

Secondo quarto in cui ABA allunga la difesa e il pressing porta a diversi recuperi che permettono agli altomilanesi di riprendere il comando delle operazioni fino al 35-27 dell’intervallo.

Nel terzo periodo la stanchezza inizia a farsi largo, ma gli ABAers hanno più profondità nella panchina e dopo aver retto bene nei primi quarti, danno il colpo di coda che chiude la gara anzitempo.

Al 30’ il punteggio è 59-32

Quarto periodo che ha poco da dire tecnicamente con ABA a controllare e andare più volte vicino al +40. Finisce 85-51.

Un traguardo mai raggiunto