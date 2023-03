Sono arrivati tre podi per gli atleti dell'Mtd Karate di Gaggiano che hanno partecipato, domenica 12 febbraio, alla coppa Lombardia Fikta a Misano di Gera d'Adda.

Tre podi per l'Mtd Karate

Si è svolta domenica 12 febbraio, a Misano di Gera d’Adda (BG), la seconda edizione della “Coppa

Lombardia FIKTA”. Alla kermesse, quest’anno dedicata alle categorie agonistiche, non poteva

mancare l’ASD Mizu Tamashii Dojo, che si è presentata con 7 atleti, pronti a dare filo da torcere

alla nutrita concorrenza.

La prima a scendere sui tatami è stata la cat. Cadetti, con Ofelia Farina (cintura marrone) e le cinture

nere Filippo Riglietti e Giovanni Di Feo. Tutti e tre hanno dimostrato ottime doti tecnico atletiche,

non riuscendo però stavolta ad arrivare al podio. Il DT della MTD, il M° Roberto Simoni e gli

istruttori sono comunque rimasti molto contenti delle performance dei loro atleti, che iniziano ora ad affacciarsi alle competizioni più importanti.

Le altre categorie scese sul tatami

È venuto poi il momento della categoria Speranze. Se per i bubbianesi Elisa Verdesca e Andrea Passarella la medaglia è arrivata sol moralmente per la buona prova, così non è stato

per Gabriele Simoni che, con grande determinazione unita a un’ottima base tecnica, ha raggiunto un altro strepitoso risultato bissando la scorsa gara di Gennaio. Per lui, infatti, un doppio podio! Argento (a parimerito col primo posto) nel kata (forma di combattimento simulato contro più avversari immaginari) e oro nel kumite (combattimento). E c’è di più! Gabriele, insieme a Filippo e Giovanni, è stato selezionato e convocato al prossimo Trofeo delle Regioni FIKTA (Federazione Italiana Karate

Tradizionale ed Affini), una prestigiosa competizione nazionale, alla quale parteciperanno solo gli

atleti convocati dagli CSAK (Centro Specializzazione Agonisti Karate) delle varie Regioni d’Italia e

che si terrà il 12 marzo prossimo a Lucca!

Ultima a calcare i tatami, Arianna Bianchi (III dan), in cat. Seniores che, nonostante un recente infortunio, con la solita qualità conquista un bronzo nel kumite, sulla scia dei risultati positivi inaugurata già dagli inizi di questa nuova stagione agonistica che sta proprio cominciando a entrare nel vivo; perciò, per i nostri karateka sarà fondamentale continuare ad allenarsi nelle sedi di Gaggiano e Bubbiano per farsi trovare pronti per quello che – siamo certi – sarà un promettente anno agonistico!