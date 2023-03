Auto finisce nel Naviglio... ma il conducente non c'è

Tanta paura questa mattina, 1 marzo 2023, all’Alzaia Naviglio di Bereguardo ad Abbiategrasso. Erano da poco passate le 7 quando un auto, per cause ancora da accertare, è finita nel letto del canale in secca.

Auto nel Naviglio, ma il conducente non c'è

Subito è scattata la macchina dei soccorsi che sul posto hanno inviato un'ambulanza in codice rosso , i Vigili del fuoco e i carabinieri della vicina caserma.

Giunti sul posto una sorpresa. Secondo quando si è appreso si tratta di un incidente autonomo con il conducente che si è allontano senza segnalare l’accaduto. I Carabinieri sono ora alla ricerca del conducente per capire quanto accaduto e constatare le sue condizioni di salute.

Il punto esatto dell'incidente