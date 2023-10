A poche ore dalla sconfitta con Piombino, i Knights di Legnano si preparano ad affrontare una trasferta piuttosto "comoda" logisticamente a Verbania per giocare con Omegna, ma di certo non comoda tecnicamente.

Trasferta complicata per i Knights a Omegna

Sabato sera sarà il secondo capitolo della sfida stagionale con la Fulgor che il 09/09 sconfisse i Knights per 78-85 nel primo turno di Supercoppa LNP; allora e oggi qualche assente che condizionerà la gara, così come il fatto di essere la terza partita in una settimana.

La squadra di coach Ducarello basa molto del suo gioco su Riccardo Chinellato, killer della gara di Supercoppa, che in queste prime uscite stagionali mette a referto 23 punti e 4,5 rimbalzi di media; cresciuto cestisticamente nelle giovanili di Cantù, l’ala classe 2000 vanta una grande esperienza in categoria, ma soprattutto diverse stagioni giocate in Serie A2 a Roma e Piacenza. Giocatore totale, ha avuto qualche problema fisico in settimana ma sicuramente non mancherà all'appuntamento di sabato.

Le statistiche fra le due squadre

Tra i reduci della scorsa stagione sicuramente i più importanti sono Jacopo Balanzoni e il nostro ex Manuele Solaroli. Al di là delle cifre, comunque importanti per entrambi, la presenza in campo nell'economia della squadra piemontese è fondamentale sia a rimbalzo sia nelle "intangibles", quelle cose che non vanno a referto nelle statistiche, ma fanno la differenza tra vincere e perdere.

Zan Kosic e Filippo Fazioli sono gli altri due "lupi" ad andare in doppia cifra per punti, 10,5 e 10 rispettivamente per allacciata di scarpe, a cui aggiungono entrambi 3 rimbalzi netti a partita.

Per Kosic esperienze al Maribor in Slovenia, in Romania e in Serie A belga, mancino come Balanzoni è un giocatore che è difficile da marcare per le sue attitudini offensive, mentre Fazioli esordisce a San Vendemiano, per arrivare poi a Pavia dove resta per tre stagioni. Nella stagione 20/21 esplode definitivamente a Mestre, dove resta per due anni, prima di passare a Crema dove fa registrare le sue prestazioni migliori.

I protagonisti della partita

Poco sotto la doppia cifra realizzata Patrick Baldassare totem di categoria che è cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Milano e della Benetton Treviso, prima di aggiungere al suo palmares 1 scudetto a Treviso e una Coppa Italia LNP a Scafati. Una vita in A2 in tutta la penisola e ora un ruolo importante in riva al lago.

Già così Omegna sarebbe una squadra di assoluto rispetto, peccato non aver ancora citato Francesco Gravaghi, Marco Torgano e Andrea Picarelli.

Tutti e tre con un passato nelle giovanili lombarde d'eccellenza tra Milano e Desio, sono ormai da anni punti riferimento di squadre che militano tra la A2 e la B.

Per Torgano e Picarelli è una conferma essere rimasti ad Omegna, mentre per Gravaghi, dopo una positiva stagione con Gallarate anche come avversario dei Knights, è la prima esperienza con i rosso-verdi.

Tutti e tre hanno minutaggi importanti e sono stati a turno protagonisti di momenti dell partite di Omegna.

Chiudono il roster Mattia Coltro e Issa Fomba.

SITUAZIONE KNIGHTS

Out Raivio a tempo ancora indeterminato

ARBITRI

1° Arbitro: SURIANO FABRIZIO di SETTIMO TORINESE (TO)

2° Arbitro: TURELLO FEDERICO di RIVALTA DI TORINO (TO)