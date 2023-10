Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

CASTANO PRIMO: Sound tracks festival

Il Sound tracks jazz&blues festival fa tappa anche in paese. Tutto pronto per il debutto, a Castano Primo, del «Sound Tracks Jazz&Blues Festival». L’appuntamento è fissato per domani, sabato, alle 21 all’Auditorium Paccagnini. Sul palco ci sarà la “Luca Giordano Band”. Luca Giordano è considerato uno dei più grandi talenti della scena blues europea, esibendosi sia con la propria band che accompagnando alcuni dei più grandi artisti di livello internazionale: Sharon Lewis, Willie "Big Eye" Smith, Les Getrex, JW Williams, James Wheeler & the Rosa's Lounge All-Stars, Eric "Guitar" Davis. Si prospetta dunque una serata che unirà musica, emozioni e coinvolgimento. L’ingresso è libero.

PARABIAGO: «Io non rischio» della Protezione civile

Domani, sabato, in contemporanea con le altre città italiane in città farà tappa la campagna «Io non rischio». Un’iniziativa che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. E’ l’appuntamento previsto per sabato, dalle 10 alle 17, in viale Lombardia/via Accursio, nel parcheggio del supermercato Eurospin. Oltre al punto informativo, anche quest’anno i volontari inviteranno i parabiaghesi ad un appuntamento speciale: con attività ludiche pensate per bambini e adulti. Tale campagna si svolgerà in circa 600 Comuni e vedrà l’impegno di 8400 volontarie e volontari appartenenti a oltre 770 realtà associative.

ROBECCHETTO: L'Eccidio di Robecchetto

Domani, sabato, alle 15.30, nello scenario che ospita il Cippo di Padregnana si terrà la cerimonia di commemorazione dei partigiani trucidati il 13 ottobre 1944. Saranno presenti l'Amministrazione comunale di Rho, le Amministrazioni comunali locali, l'Anpi e gli studenti delle scuole di Rho e Robecchetto. Si tratta del settantanovesimo anniversario di quello che viene definito come «l’Eccidio di Robecchetto». Una giornata che verrà dedicata alla memoria di Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti, Luigi Zucca trucidati dalla milizia fascista il 13 ottobre 1944 e Cesare Belloni, che riuscì a salvarsi dalla fucilazione. La delegazione rhodense partirà alla volta del Cippo intorno alle 14.30, da Piazza Visconti a bordo del pullman. L’incontro vero e proprio coi rappresentanti delle Amministrazioni Comunali locali e dell’Anpi è fissato per le 15.30, quando cioè il corteo si muoverà verso il monumento commemorativo della strage. Spazio poi ai discorsi celebrativi alla presenza delle scolaresche.

DAIRAGO: Eventi alla biblioteca comunale

Sarà una giornata piena domani, sabato 14 ottobre, alla Biblioteca di Dairago, che ospiterà due eventi patrocinati dal Comune e aperti a tutti. In mattinata, dalle 10.30, tramite una semiseria presentazione recitata e accompagnata da musica dal vivo, verrà presentato il libro “Il Ministero della Clorofilla” di Roberto Bovati, romanzo ecologico e ironico che tocca vari temi di interesse ambientale, sempre con un pensiero rivolto ai cambiamenti climatici. L’appuntamento, sponsorizzato da Fondazione Ticino Olona, fa parte del progetto “Ecologia in allegria”. Dalle 14.30 alle 18 si terrà invece il workshop di scrittura creativa autobiografica “Ti racconto...per non perdere il filo”. Il laboratorio, facendo ripercorrere a ciascuno dei partecipanti la propria storia, è finalizzato ad aiutarli a connettersi con il proprio sé interiore e a tornare ad ascoltare la propria essenza, riscoprendola e ignorando tutto ciò che è superfluo. Per poter partecipare è necessaria l’iscrizione.

Turbigo: La festa del rione Rugalet

Il rione Rugalet è pronto alla sua grande festa che sarà domenica, in via don Riboni. Si parte alle 9.30 con l’apertura del mercatino degli hobbisti, poi la Messa e il pranzo. Alle 15.30 corso di yoga per bambini, alle 16.15 l’esibizione della scuola di danza Tersicore e, alle 17.30, l’estrazione della lotteria.

NERVIANO «Bollicine nel chiostro»

La rassegna di vini, birre artigianali e prodotti enogastronomici abbinabili che si svolgerà domani, sabato (dalle 10 alle 22), e domenica (dalle 20 alle 20), con ingresso gratuito, nell'ex monastero degli Olivetani.

Col patrocinio del Comune e in collaborazione con l'associazione culturale e artistica Iperbole, l'evento vedrà la presenza di produttori con degustazioni, laboratori didattici, musica, area ristoro ed intrattenimento per bambini. «Ci saranno anche prodotti quali formaggi, salumi, miele e dolci così come momenti di approfondimento e degustazione» afferma il sindaco Daniela Colombo .

NERVIANO: Un pranzo per l'Africa

E' quello che si svolgerà domenica, dalle 12, nel locale «L'impatto» di via Milano gestito dal

campione del mondo di pizza acrobatica Paolino Bucca. Un pranzo di beneficienza, dal titolo «Meno ombre, più luce» per raccogliere fondi così da portare l'illuminazione nella scuola elementare di Ntunda, in Burundi, struttura che accoglie oltre 900 bambini.

Per quanti fossero interessati a partecipare, è possibile contattare il 334.8068962

Rescaldina: "Kinky boots"

Gli Amici del Musical tornano in scena dopo più di un anno con una nuova commedia ispirata al musical «Kinky Boots», chiamata «Follia». La storia che verrà narrata nello spettacolo dell’associazione è tratta da una storia vera, ma ecco la sinossi ufficiale della commedia, direttamente stilata dalla regista Katia

Pezzoni. Il resto sarà tutto da vedere oggi, venerdì, domani, sabato alle 20.30 e domenica alle 16, giorni nei quali lo spettacolo prenderà vita.

CERRO MAGGIORE: Appuntamento con Claudio Bisio

Il noto attore, conduttore televisivo e comico, sarà presente al The Space-Move In di via Turati a Cerro.

Quando? L'appuntamento è per oggi, venerdì, alle 20.40, nel noto cinema che si trova all'interno della struttura commerciale. Bisio interverrà per presentare il suo esordio alla regia: «L'ultima volta che siamo stati bambini». Si tratta di una commedia che vede nel cast, tra gli altri. Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani e Carlotta De Leonardis.

CANEGRATE: «Autunno culturale» del Comune

Oggi, venerdì, alle 21, al Polo Catarabia «Oggi scelgo la gioia, oggi scelgo me»: sarà la volta dello Yoga sulla sedia e del laboratorio di libroterapia «La gioia del giorno»; domani, sabato, alle 15, ecco il

«Geocaching» con passeggiata a caccia dei tesori nascosti di Canegrate; domani, a Palazzo Visconti, arriva la mostra di Primo Guanziroli «Una vita dedicata all'arte» (inaugurazione alle 17 e aperta anche domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18; sabato, alle 21, nella chiesa antica, spettacolo «Da Caravaggio a De Andrè: arte in musica, teatro e fede». Lunedì al The Next «Donne del Sol Levante: il ruolo della donna tra tè e kimono».

MAGENTA: il film Stragi d'Italia

Sarà proiettato anche in città il film «Stragi d'Italia. Ombre nere. 1969-1980» di Daniele Biacchessi. L’appuntamento, promosso dall’Anpi Magentino è fissato per la giornata di domani, sabato 14 ottobre, alle ore 21 in Casa Giacobbe. Il film si pone l’obiettivo di accendere i riflettori sul terrorismo nero e sulle stragi degli anni ‘70.

ABBIATEGRASSO: "Il Nabucco" e Mostra concorso vetrine

Venerdì 13 ottobre alle 21 al Convento dell'Annunciata, il "NABUCCO" di Giuseppe Verdi a cura di Rotary Club Abbiategrasso in collaborazione con "Creiamo Speranza nel Mondo". Direttore e concertatore Roberto Gianola. Proiezioni e regia Victor Garcia Sierra.

Sabato 14 ottobre ore 20.00: Mostra concorso vetrine. I riflettori si accendono sulle attività cittadine per la tradizionale “mostra/concorso”. Il tema suggerito è la celebrazione di Franco Moschino, stilista di fama mondiale.

VITTUONE: Festa della Madonna del Rosario

Domenica 15 ottobre dalle 10 alle 18 in piazza Italia e nelle vie del centro ci saranno bancarelle, stand di associazioni, giostre per i bambini, punti ristoro, punti musica e mostra degli elaborati dei bambini «I draghi siamo noi!». Alle 10.45 in Parrocchia Annunciazione di Maria Vergine prevista la processione, la benedizione di mezzi agricoli e il mercatino degli Angeli al centro Cardinal Ferrari. Alle 16 in piazza Italia attività per i più piccoli con lo spettacolo teatrale per bambini «Un Dr-ago in un pagliaio».

SANTO STEFANO TICINO: Festa della castagna

Domenica 15 ottobre 17esima Festa della Castagna, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune. Appuntamento nella sede della Pro loco di via Piave. Dalle 14.30 caldarroste, dolci e bevande calde, gonfiabili e mercatino dei ragazzi; ma anche truccabimbi, palloncini animati e tanta magia e la mostra di quadri in collaborazione con La Piccola Boheme.

OSSONA:

-Sabato 14 ottobre alle 21.30, con il concerto della band dei sindaci Gente in Comune al Messale Gothic Pub della frazione di Asmonte. Un evento organizzato sia per festeggiare i 21 anni di attività del gruppo sia per sostenere la campagna vaccinale nella Parrocchia di Nyamirambo, in Ruanda.

-Domenica 15 ottobre dalle 14.30 sarà invece il turno della 18esima edizione della Festa del Libro in villa Litta Modignani; tradizionale appuntamento dedicato a tutti gli appassionati della lettura. Giochi, mostre didattiche e spettacoli teatrali allieteranno grandi e piccini per una giornata all’insegna della cultura.

MESERO: Raccolta alimentare

Tornano anche a Mesero le iniziative di raccolta alimentare per i cittadini e le famiglie meno abbienti. Nella giornata di domani, sabato 14 ottobre, dalle 9 alle 17, sarà infatti possibile effettuare donazioni nell’ambito dell’evento benefico Sos Alimenti, organizzato dal Centro di ascolto Caritas meserese e patrocinato dal Comune. Come in altre iniziative dello stesso genere, anche in questo caso sono richiesti alimenti a lunga conservazione come latte, tonno, carne in scatola, legumi, olio, pelati, biscotti, zucchero, pasta, riso e caffè. La raccolta verrà effettuata presso il Centro socio culturale di via Piave a Mesero. Per informazioni contattare i numeri di telefono 340 4144259 (Liviana) e 333 7827206 (Luisa).

ROBECCO: Pink color run

Si terrà nella giornata di domenica 15 ottobre a Robecco la "Pink Color Run, coloriamo la prevenzione". L'iniziativa è organizzata dalla Croce Bianca Magenta, Cuore di Donna ed Europa Donna Italia insieme per la prevenzione del tumore al seno e per organizzare percorsi di prevenzione sul territorio. Insieme a loro altre realtà collaboreranno all'iniziativa: tapascione run team, gerusco e radio 104 fm. L'appuntamento sarà per le 15.30 a Villa Terzaghi. Il costo sarà di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini e il ricavato verrà utilizzato per organizzare iniziative di prevenzione sul territorio. Per info e iscrizioni visitare il sito www.crocebiancamagenta.org.

BAREGGIO: "Cabareggio" e Festa d'autunno

Sabato 14 ottobre alle 21.30 all'auditorium Madre Teresa di Calcutta di via Madonna Assunta, 25 andrà in scena il Cabareggio organizzato dall'associazione Lunadiva con il patrocinio del Comune. Sul palco si alterneranno Gigi Rock e Roberto De Marchi. Presenta Steve Vogogna.

Festa d’autunno domenica 15 ottobre. Organizzata dall’associazione Amici della Brughiera in collaborazione con il Comune. Dalle 15 alle 19 castagnata, vin brulè e tanto altro, compresa la visita alla chiesetta di Santa Maria della Brughiera. L’appuntamento è in via Brughiera, 2 e in piazza Capitini.

CISLIANO E BAREGGIO: Biciclettata d'autunno

Domenica 15 ottobre-La Biciclettata d’Autunno. Appuntamento per grandi e piccini alle 13.45 in Piazza Mercato a Cisliano e partenza alle 14.00 per una pedalata nelle bellezze della natura del Parco Agricolo Sud di Milano fino ad arrivare alla Brughiera di Bareggio.

Per Bareggio ritrovo in piazza Cavour a Bareggio è previsto per le 14, mentre la partenza è fissata per le 14.30. I partecipanti pedaleranno attraverso le bellezze naturali del Parco Agricolo Sud. Alle 15.45 circa si arriverà alla Brughiera, dove si potrà fare merenda e ci sarà la possibilità di visitare la chiesetta. Alle 18 è previsto il rientro, sempre in piazza Cavour.

CISLIANO: Compagnia teatrale dell'orologio

Sabato 14 Ottobre alle 21 La Compagnia Teatrale dell'Orologio è lieta di invitarvi sabato 14 Ottobre alle ore 21 presso l'Auditorum G. Magenti, via Papa Giovanni XXIII 8/A, Cisliano. Due ore di risate che fanno bene alla mente ed al cuore, ma che faranno del bene anche ad altri. Infatti il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione ADS Wolves di Bareggio.