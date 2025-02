Secondo appuntamento di campionato per il football americano in Italia, che vedrà i FROGS Legnano in trasferta contro i Lions Bergamo, domenica 23 febbraio alle ore 14.

Trasferta a Bergamo per i Frogs di Legnano

Tornati quest’anno in IFL, i Lions hanno esordito la scorsa settimana in trasferta con una sconfitta contro i Panthers Parma, campioni in carica.

“Andiamo a giocare in trasferta contro un team che, pur essendo alla prima stagione di ritorno in IFL, ha mostrato un buon livello di gioco e ha al suo interno elementi di grande esperienza: non va dunque sottovalutato” – dichiara Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. “Lato nostro stiamo lavorando su alcune cose da aggiustare per arrivare pronti al match di domenica”.

IFL Week 2

Lions Bergamo vs FROGS Legnano

Domenica 23 febbraio

Ore 14:00

Centro Pol. Don Bepo Vavassori - Via Don Bepo Vavassori 9 - Bergamo (BG)