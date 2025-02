La sicurezza stradale spiegata agli studenti dell’istituto Mattei

Si è concluso nei giorni scorsi il percorso organizzato e promosso dal Lion Club Rho Fiera sulla sicurezza stradale. Un percorso iniziato lo scorso anno con la testimonianza di Alessio Tavecchio, rimasto vittima di un incidente stradale, e terminato con il progetto «Agganciati alla Vita».

I ragazzi dell’Istituto Mattei hanno avuto modo di ascoltare il toccante racconto di mamma Rosangela Rota che ha perso la figlia di 15 anni a causa di un conducente che ha effettuato un’inversione a U e la storia di un padre Christian Casiraghi che ha perso una gamba a causa di un errore di un conducente che ha commesso un’infrazione facendolo andare in coma per 40 giorni e facendogli amputare una gamba.

Oggi quella mamma con la forza e l’amore della Sua famiglia porta la propria testimonianza, profonda e sofferta, per far capire quanto la Vita sia meravigliosa e quanto si debba fare di tutto per conservarla e proteggerla.

Christian invece è stato attore di una rinascita che lo ha portato a un incontro casuale con Alex Zanardi e grazie al quale oggi compete sulla bicicletta. A chiusura Antonio Savoldi, nella vita membro del Corpo della Polizia di Stato oltre che scrittore, ha portato la sua esperienza ultra trentennale di intervento sugli incidenti stradali. I ragazzi del Mattei hanno seguito con interesse e commozione queste testimonianze.

Per il Lions l’attività di “sensibilizzazione” rappresenta un elemento essenziale dell’attività svolta a favore della comunità

Per il Lions Club l’attività di “sensibilizzazione” rappresenta un elemento essenziale dell’attività svolta a favore della comunità. Le parole del socio Loguercio durante la presentazione dell’incontro ai ragazzi rendono bene l’idea di quanto l’Associazione Lions International abbia a cuore la crescita consapevole dei giovani di ogni comunità: “voi siete il futuro, a Voi vanno tutte le nostre attenzioni»