Scappa dai Carabinieri, trovato con la droga: abitava nel campo nomadi di Cuggiono.

Non si è fermato all'alt dei Carabinieri così ne è nato un inseguimento. E' quanto accaduto nella notte di giovedì 13 febbraio a Cuggiono. Protagonista della vicenda è stato un 21enne domiciliato in paese. Lungo una strada vi erano i militari della Stazione di Cuggiono, vista l'auto con a bordo il giovane hanno intimato l'alt per un controllo. Ma il ragazzo non si è fermato. Ne è nato così un inseguimento, durante una quindicina di minuti e che ha toccato quasi il territorio di Abbiategrasso. Qui il giovane ha fermato l'auto, è sceso cercando di scappare a piedi. Ma i militari l'hanno bloccato. Il 21enne, che abitava nelle roulotte che si trovano accampate in via Cicogna, aveva con sè 1,5 grammi di cocaina. Ed era sotto l'effetto di sostanza stupefacente. Inoltre, ha sferrato un calcio ai Carabinieri.

L'arresto

I militari l'hanno arrestato e ora il giovane dovrà rispondere dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.