Taekwondo, doppio trionfo per l’Olimpic Spinosa: 53 medaglie agli Internazionali

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Dopo gli otto titoli europei Gttf conquistati a Baden, in Austria, l’Olimpic Taekwondo Valerio Spinosa mette a segno un altro doppio trionfo.

Doppio primo posto per l’Olimpic Valerio Spinosa

La società di Legnano guidata dal maestro Vincenzo Spinosa ha conquistato il primo posto nella classifica per società sia nelle Forme sia nei Combattimenti agli Internazionali d’Italia Endas 2026, disputati il 7 e l’8 novembre al PalaBisterzo di Busto Arsizio. Il bottino complessivo è di 53 medaglie: 26 ori, 14 argenti e 13 bronzi.

La competizione internazionale ha visto confrontarsi 487 atleti in rappresentanza di 36 società provenienti da cinque nazioni. In entrambe le discipline l’Olimpic Taekwondo Valerio Spinosa è riuscita a salire sul gradino più alto della classifica per società, confermando la qualità tecnica degli atleti e il lavoro svolto dal gruppo.

Nelle Forme, nelle gare di sabato 7 novembre, sono arrivate 13 medaglie d’oro, dieci d’argento e 12 di bronzo.

A conquistare l’oro sono stati Alessio Franchi, Edoardo Camerino, Claudia Simone, Lucia Copertino, Fabio Copertino, Alice Raimondi, Andrea Valassina, Asia Olgiati, Federico Somaggio, Nicole Bozzi, Letizia Rolla, Sergio Bertani e Aliona Granaci.

Le dieci medaglie d’argento sono andate a José Cruz Salazar, Federico Somaggio, Laura Moscato, Sofia Moscato, Gabriele Locci, Giovanni Vismara, Simone Piccoli, Nicole Brazzorotti, Edoardo Fabiano e Marika Testa.

I bronzi sono stati conquistati da Maria Quiroz, Sophie Bozzi, Beatrice Radovisc, Alberto Raimondi, Manuele Cuviello, Niccolò Roccato, Dani Kwak, Giulia Barbato, Arianna Tunesi, Matteo Salmoiraghi, Martina Cassani e Alessandro Zenoni.

Tredici ori anche nei Combattimenti

Domenica 8 novembre, nelle gare di Combattimento, la società legnanese ha ottenuto altri 13 ori, quattro argenti e un bronzo, confermandosi prima classificata anche in questa disciplina.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Emanuele Somaggio, Federico Somaggio, Manuele Cuviello, Gabriele Locci, Andrea Raimondi, Niccolò Roccato, Nicole Bozzi, Giovanni Vismara, Matteo Salmoiraghi, Simone Piccoli, Letizia Rolla, Edoardo Fabiano e Pietro Moscatelli.

Le medaglie d’argento sono state conquistate da Laura Moscato, Alice Raimondi, Asia Olgiati e Leonardo Pedrani, mentre il bronzo è andato a Beatrice Radovisc.

Vincenzo Spinosa: «Il sogno di mio fratello continua a vivere»

Dietro i risultati sportivi c’è anche una storia personale. Valerio Spinosa, maestro e anima dell’associazione legnanese, è scomparso prematuramente nel dicembre 2022. Da allora il fratello Vincenzo ne ha raccolto l’eredità nella direzione tecnica, trasformando la perdita in un nuovo progetto sportivo e umano.

«Quando Valerio ci ha lasciati, raccogliere il suo testimone è stata una delle decisioni più difficili della mia vita. Avevo il timore di non essere all’altezza di ciò che aveva costruito con oltre vent’anni di passione e dedizione. Sono stati quattro anni di lavoro intenso, sacrifici, responsabilità e momenti difficili, nei quali non è mai mancata la determinazione a portare avanti il suo sogno. Oggi, dopo gli otto titoli europei Gttf conquistati in Austria e questo straordinario doppio successo agli Internazionali d’Italia Endas, provo un’emozione difficile da descrivere. Non soltanto per le medaglie, ma perché questi risultati dimostrano quanto lontano possa arrivare un gruppo unito dalla passione, dall’impegno e dalla fiducia reciproca. Il mio ringraziamento va a tutti gli atleti, alle loro famiglie e a quanti hanno creduto in noi. Le medaglie appartengono ai ragazzi, ma il valore più grande di queste vittorie è sapere che il sogno di Valerio non si è fermato con lui. Mi piace pensare che oggi sarebbe orgoglioso di noi. E se siamo arrivati fin qui è anche perché, nei momenti più difficili, abbiamo continuato a seguire il suo insegnamento: “Mai mollare! Comunque vada”. A mio fratello dedico questi successi, con la promessa di continuare a lavorare perché il suo nome e i valori che ci ha trasmesso possano vivere nelle nuove generazioni».

Lo sguardo ai Mondiali Gttf del 2027

La prossima sfida è già all’orizzonte: i Campionati Mondiali Gttf, in programma dal 22 al 28 novembre 2027 tra Milano e Varese. Vincenzo Spinosa conclude:

«Sarà una sfida straordinaria e vogliamo prepararci con la stessa determinazione che ci ha portato fin qui. L’obiettivo è contribuire a mantenere i colori azzurri ai vertici del taekwondo mondiale Gttf. Continueremo a lavorare con umiltà, passione e spirito di sacrificio. Sempre nel nome di Valerio».