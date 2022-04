Storico esordio per le ragazze dell'under 15 di Softball

La partita

Le ragazze di Legnano sono scese per la prima volta sul diamante contro le rivali di Milano.

Lunedì 25 aprile è stata una giornata storica per Il Legnano Softball, è infatti andata in scena la prima gara del campionato Under 15 disputata dalle ragazze biancorosse contro il Milano 1946.

La prima esperienza per le ragazze

Per molte di loro si è trattata di una delle prime esperienze sul diamante ma, nonostante la partita si sia conclusa con la vittoria delle più esperte avversarie, non sono mancati i momenti di soddisfazione.

Degna di nota infatti la prestazione di Elena Re Cecconi, prima tra le lanciatrici a presentarsi sulla pedana realizzando diversi strikes-out, ma anche il doppio gioco effettuato da Alice Cartabia, con una bella presa al volo e la successiva eliminazione dell’avversaria in seconda base. In attacco, da ricordare le battute valide della stessa Elena Re Cecconi, Eliana Giavarini e Samantha Telve, che sono valse diversi punti.

La soddisfazione del team

Nel complesso, il coach instructor Orlando Zamora, il pitching coach Hector Fernandez e la dirigente responsabile Michela Falsitta si sono detti soddisfatti per l’atteggiamento positivo, la concentrazione e la voglia di essere protagonisti in campo, che rendono questa neo-squadra un prodotto sul quale vale la pena lavorare e dal quale aspettarsi sviluppi positivi per il futuro.