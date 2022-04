Rissa tra giovani: 19enne in ospedale con la testa ferita da una bottiglia

legnano

Rissa in via privata maestri del lavoro a Legnano nella notte tra sabato 23 aprile e domenica 24. L'allarme è scattato intorno alle 3 quando due giovani, entrambi cittadini italiani, hanno iniziato a discutere all'interno di una discoteca per poi proseguire la lite all'esterno del locale. Uno dei due giovani, di 19 anni, è stato colpito con una bottiglia alla testa ed è stato trasportato in ospedale in attesa di ulteriori accertamenti. L'aggressore, di 20 anni, è stato indagato per lesioni aggravate e gli è stato notificato avviso di avvio del procedimento amministrativo volto all'irrogazione del foglio di via obbligatorio non essendo residente a Legnano. Sul posto, oltre alla Croce rossa di Legnano, anche la Polizia di Stato.