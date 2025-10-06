Sprint vincente di Godon: il campione francese si aggiudica la 106esima Coppa Bernocchi

L'atleta del team Decathlon AG2R La Mondiale è arrivato al traguardo in quattro ore e 13 minuti.

È Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) il vincitore della 106esima Coppa Bernocchi, disputatasi a Legnano oggi, lunedì 6 ottobre.

Dorian Godon vince la Bernocchi

Il francese, che vestiva la maglia numero 35, ha tagliato il traguardo, quest’anno collocato in via 20 Settembre (dove aveva sede lo stabilimento che produceva le mitiche biciclette Legnano), quattro ore, 13 minuti e 9 secondi dopo la partenza, davanti al danese Tobias Lund Andresen (Picnic-Postnl) e all’italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). Dopo 192 chilometri tiratissimi, la gara si è decisa solo al fotofinish, tanto piccolo era il distacco da Andresen. Il 29enne francese succede nell’albo d’oro al belga Stan Van Tricht, oggi al via per provare a bissare il successo della scorsa edizione.

Seconda prova del Trittico Lombardo

Si è conclusa così una bella giornata di sport (complice anche il cielo terso e il sole caldo) e la seconda prova del Trittico Lombardo, dopo la Coppa Agostoni (vinta ieri, domenica 5 ottobre, dal britannico Adam Yates) e prima della Tre Valli Varesine che si disputerà domani, martedì 7 settembre, e dov’è atteso anche Tadej Pogacar.

Nella foto di copertina (della presentazione delle squadre in gara alla 106esima Coppa Bernocchi, andata in scena stamattina in piazza San Magno): Dorian Godon è il secondo da sinistra con la maglia tricolore