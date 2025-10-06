Partita la 106°edizione della Coppa Bernocchi

La bandiera a scacchi è sventolata a San Giorgio su Legnano in via XX Settembre dove alle ore 12.30 è avvenuta la partenza ufficiale

Partenza alle 12.30 da piazza San Magno a Legnano per la 106° edizione della Coppa Bernocchi.

La bandiera a scacchi è sventolata in Largo Tosi a Legnano dove alle ore 12.30 è avvenuta la partenza ufficiale. Il primo traguardo volante è a Parabiago, sono confermati i passaggi con traguardo volante a Nerviano e Cerro Maggiore.

Immancabile il tradizionale passaggio in Valle Olona dove si affronteranno il” Piccolo Stelvio e Caramamma,” lunghezza complessiva di 1.685 metri (e dislivello di 120 metri NO)con pendenza media del 7,1% (14% nei punti più ripidi) e si aggiudicherà il GPM sulla parte più dura della rampa ribatezzata “Caramamma”. Dopo 8 giri in valle (per un totale di circa 17 Km) si tornerà a Legnano dopo aver percorso i 174km con un dislivello complessivo 1888 Mt , dove la gara arriverà per la prima volta in via XX settembre.