Softball, prosegue il conto alla rovescia in vista del Mondiale Under15

La marcia di avvicinamento al Mondiale di softball Under 15, in programma sui diamanti di Caronno Pertusella e Legnano dal 27 giugno al 5 luglio, ha vissuto un'altra tappa importante. Nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio, l'evento è stato infatti presentato nella Sala degli stemmi del comune di Legnano.

Mondiale U15 di softball in Italia: continua la marcia di avvicinamento

Nel corso della conferenza stampa, che ha visto intervenire autorità politiche e dirigenti dei club, sono stati forniti nuovi dettagli sulla rassegna iridata, a poco meno di 40 giorni dal primo lancio.

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha esordito:

"Abbiamo accolto con grande gioia ed entusiasmo la proposta della Fibs di organizzare questo Mondiale, è un'iniziativa che fa bene alla città e a tutto al nostro territorio. Oltre all'aspetto dell'indotto economico, che ovviamente è molto importante, mi preme sottolineare la ventata di freschezza e il senso di amicizia che accompagna questo tipo di eventi. Ho vissuto per un anno da genitore il mondo del softball e ho notato come in questo ambito, a differenza di altri, si respira davvero uno spirito di sana competizione, viene dato il giusto peso all'aspetto dell'amicizia. Sono sicuro che sarà una settimana tutta da vivere, ringrazio ancora la Fibs per avere scelto il nostro territorio".

Il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici ha dichiarato:

"È un grande onore e un grande piacere collaborare con la città di Legnano per l'organizzazione di questo Mondiale. Ci stiamo impegnando al massimo per fare in modo che tutto sia pronto per un evento che la città di Caronno, dove si gioca a softball da più di mezzo secolo, sente particolarmente. Stiamo cercando di collaborare con tutte le altre società sportive della nostra città e del territorio, creando una sorta di solidarietà per far sì che questa manifestazione abbia una ricaduta positiva per tutti".

Il presidente della Fibs Marco Mazzieri ha ribadito l'importanza in termini di valori umani di un evento come questo:

"Le vittorie e le sconfitte rimangono sui libri, ma l'aspetto che conta davvero è quello delle amicizie, dei legami che si formano, delle esperienze che non verranno mai dimenticate. Mai come in questo momento storico gli sport come i nostri hanno bisogno di sinergie con le altre discipline, dobbiamo capire che soltanto lavorando insieme si può crescere, se restiamo da soli siamo destinati a fare fatica. In un anno difficile per la Federazione, sono contento che questo territorio possa ospitare il Mondiale perché se lo merita. E voglio davvero ringraziare le società e i volontari".

Mazzieri ha parlato anche dell'avvicinamento della Under 15 azzurra al Mondiale e del trionfo nel torneo Palomino di Stoccarda:

"La head coach Maristella Perizzolo gode di una grande stima da parte mia e di tutto il mondo del softball: è capace, caparbia, determinata. Con lei ci sentiamo tutti i giorni, sa bene quali sono le piccole cose su cui lavorare. A Stoccarda le ragazze si sono confrontate con avversarie di categoria Under 18, eppure hanno vinto. Il Mondiale sarà diverso perché si affrontano Nazionali estremamente preparate, e un più c'è l'aspetto emotivo: ma sono fiducioso per il risultato sportivo e non solo".

Guido Bragato, assessore del Comune di Legnano, ha aggiunto:

"La città cercherà di offrire il meglio di se stessa, per mettersi in vetrina e per offrire tutti i servizi necessari al pubblico. Cercheremo di coinvolgere tutte le società sportive di Legnano, credo sia importante per tutti venire a contatto con giocatrici e staff di questo livello, provenienti da tutto il mondo".

La coppa che andrà alla squadra vincitrice in tour nei comuni della zona

Il presidente della Fibs Lombardia Marco Grassi ha invece introdotto il Trophy Tour: la coppa che verrà assegnata alla squadra vincitrice del Mondiale verrà presentata durante diversi eventi su tutto il territorio. Queste le sue parole:

"Rispetto al Trophy Tour dello scorso anno per il Mondiale Elite, questa volta abbiamo scelto di uscire dal nostro ambiente e presentarci in altre sedi. I nostri sport sono inclusivi, divertenti, interessanti: dobbiamo farlo vedere al mondo esterno. Questa manifestazione è una grande occasione di esportare il nostro mondo, di far interessare persone che non conoscono i nostri sport. È una grande opportunità di crescita per baseball e softball nel nostro territorio".

Il Trophy Tour prenderà il via il 31 maggio da Rho, per poi toccare i comuni di Ceriano Laghetto, Rescaldina, Caronno Pertusella, Saronno e Legnano.

Un evento d'eccezione per celebrare i 75 anni del Legnano Baseball Softball

Il presidente del Legnano Baseball Softball Massimo Gioachini ha ricordato che questo evento arriva in un 2025 molto significativo per il club:

"Quest'anno festeggiamo il nostro 75esimo anniversario, e credo che non ci sia modo migliore per farlo. Organizzare eventi importanti è uno dei nostri obiettivi, in questi anni siamo cresciuti ospitando alcune partite di Coppe internazionali in collaborazione con gli altri club del territorio, e il memorial Vittorio Pino. Ringrazio i volontari e il comune, che ci sta aiutando molto nel migliorare il nostro impianto".

A Caronno anche il raduno della Nazionale Elite e una parte della All-Star Series

Il presidente del Caronno Softball Alfonso Turconi ha ricordato come il Francesco Nespoli ospiterà il prossimo raduno della Nazionale Elite e una parte della All-Star Series:

"Ringraziamo la Fibs per averci chiesto di ospitare anche questo evento. A Caronno c'è un entusiasmo esagerato, ce ne siamo accorti fin da quando il Mondiale Under 15 è stato ufficializzato. Sto ricevendo telefonate da dirigenti di altre società che si propongono per venire a fare i volontari, e in un mondo come il nostro, spesso fatto di rivalità, questo è un aspetto che non dobbiamo dare per scontato".

"Godetevi allenamenti, raduno e partite: li ricorderete per sempre"

Infine, hanno preso la parola le due atlete presenti alla conferenza. Per prima Alessandra Rotondo, uno degli elementi di spicco della Nazionale Elite di Softball:

"Indossare la maglia azzurra è un grande onore, ma anche una grossa responsabilità, perché si rappresenta il paese, il movimento e tutti coloro che ne fanno parte – ha detto – In parte capisco quello che proveranno le ragazze che scenderanno in campo, perché per noi lo scorso anno giocare il Mondiale in casa ha significato provare emozioni indescrivibili. L'unico consiglio che posso dare loro è di godersi e assaporare tutto: allenamenti, raduno, partite. Perché sono ricordi che resteranno con loro per sempre".

"Sacrifici e rinunce saranno ripagati con gli interessi"

Infine Marinella Sciuccati, campionessa di Duathlon ed ex giocatrice di softball:

"La preparazione quando si fa sport ad alto livello comporta dei sacrifici e delle rinunce, ma quando lo scopo è partecipare a un evento come un Mondiale e vestire la maglia azzurra, tutto viene ripagato con gli interessi. Vorrei dare un consiglio ai genitori: non forzate i vostri figli, non pretendete sempre e solo i risultati, non esagerate nel chiedere. Lo sport deve essere prima di tutto un divertimento".

Il calendario ufficiale della rassegna iridata

La prima fase vedrà disputarsi sei partite nella giornata inaugurale, seguite da otto gare nei tre giorni successivi. Le prime tre classificate di ciascun gruppo accederanno al Super Round, che si svolgerà il 2, 3 e 4 luglio, mentre le altre sei squadre prenderanno parte al Placement Round. Le partite per le medaglie di sabato 5 luglio si disputeranno a Caronno Pertusella: la finale per il bronzo avrà inizio alle ore 15, mentre la finalissima alle ore 19.00.

L'Italia esordirà contro la Spagna

Le Azzurre, inserite nel gruppo A, faranno il loro esordio a Caronno contro la Spagna venerdì 27 giugno alle 20 dopo la cerimonia d’apertura del Mondiale. Sabato 28 le ragazze allenate da Maristella Perizzolo se la vedranno contro il Giappone sul diamante di Legnano alle 19. Domenica 29 doppia sfida a Caronno contro Porto Rico alle 16.30 e contro le Samoa Americane alle 19.30. L’Italia chiuderà la fase a gironi lunedì 30 contro il Messico sul campo di Legnano con il play-ball fissato sempre alle 19. Nel gruppo B, invece, scenderanno in campo Stati Uniti, Chinese Taipiei, Canada, Repubblica Ceca, Australia e Singapore.