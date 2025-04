Mondiale under 15 di softball, è iniziata la marcia di avvicinamento

E' iniziata ufficialmente la marcia di avvicinamento al Mondiale Under 15 di Softball, in programma dal 27 giugno al 5 luglio sui campi di Caronno Pertusella e Legnano.

Fervono i preparativi: in biblioteca a Caronno c'è stata la prima conferenza stampa di presentazione dell'evento

Nella biblioteca di Caronno si è svolta infatti la prima conferenza stampa di presentazione dell'evento, con la partecipazione delle autorità locali e della dirigenza delle due società che ospiteranno la manifestazione.

L'intervento del sindaco di Caronno Giudici

Ad intervenire per primo è stato il sindaco di Caronno Marco Giudici, che ha sottolineato con soddisfazione la presenza in sala di una delegazione della Caronnese Calcio, come ulteriore conferma che ”la promozione dello sport riguarda tutti, indipendentemente dalle discipline. Voglio ringraziare la FIBS – ha aggiunto – che ha individuato nel nostro campo, il Francesco Nespoli, il luogo ideale per essere una delle due sedi di gara. Nel nostro comune il softball ha una storia lunga più di mezzo secolo, attraversa tre generazioni, e questo Mondiale è un coronamento del lavoro di tutti questi anni. Faremo di tutto perchè si possa svolgere nelle migliori condizioni possibili a livello logistico”.

Il pensiero dell'assessore legnanese Bragato

“La nostra città ha una lunga e fortunata storia nell'organizzazione di eventi sportivi – ha aggiunto Guido Bragato, assessore del Comune di Legnano - Un evento di softball di questo livello, però, per noi è una novità, e siamo felici che si tratti di una manifestazione giovanile perché lo sport dei ragazzi e ragazze incarna perfettamente i valori che vogliamo promuovere. Ci aspettiamo che anche le altre società sportive legnanesi, che abbiamo già attivato attraverso l'assemblea, raccolgano questa opportunità”.

"Caronno e Legnano saranno il cuore pulsante della manifestazione internazionale"

“Caronno e Legnano saranno il cuore pulsante di questa manifestazione internazionale, accogliendo atlete e delegazioni da tutto il mondo - ha dichiarato il presidente della FIBS Marco Mazzieri - Voglio ringraziare soprattutto le amministrazioni di Caronno e Legnano, oltre ovviamente alle due società, che si sono messe a disposizione come sedi, ringrazio i volontari per il lavoro che è già stato fatto e che si farà. Invito tutti, cittadini, famiglie e appassionati, a partecipare, a vivere questo evento e a sostenere le nostre giovani atlete. Saranno giorni di emozioni intense, di festa e di sport, in cui potremmo far conoscere la nostra cultura. Sono sicuro che alla fine potremo brindare a qualcosa di importante”.

La parola ai dirigenti delle società coinvolte

Sono poi intervenuti i dirigenti delle società coinvolte.

“Questo Mondiale, per noi, è il coronamento del lavoro che facciamo nell'ambito del settore giovanile – ha detto Alfonso Turconi, presidente del Caronno Softball - su cui puntiamo molto anche con la presenza nelle scuole. Ma è anche un punto di partenza per incrementare e migliorare il nostro approccio. E' un grande stimolo ospitare delegazioni di paesi come Stati Uniti o Giappone, in cui il baseball e il softball hanno una popolarità pari a quella che per noi ha il calcio”. “Il nostro obiettivo è rendere il Mondiale un evento di tutto il nostro territorio allargato – ha aggiunto il Consigliere della società Giorgio Turconi – superando le normali rivalità sportive tra le varie città della zona. Così facendo riusciremo a rendere ancora più onore al concetto stesso di sport”.

"Il Legnano baseball festeggia i suoi primi 75 anni"

“Quest'anno il Legnano Baseball Softball festeggia i 75 anni – ha ricordato il Consigliere del club Gianfranco Zottino - non è la prima volta che ci capita di ospitare una grande manifestazione, ma mai di questa portata. Abbiamo accolto con piacere l'invito della FIBS e ci siamo attivati subito per mettere in campo quello che servirà per l'organizzazione. Siamo felici di collaborare con gli amici del Caronno, è anche grazie a loro se abbiamo la possibilità di fare qualcosa che, sono sicuro, resterà nella storia”.

Il racconto di Melany Sheldon

A chiudere la conferenza è stata Melany Sheldon, interbase del Caronno e della Nazionale azzurra, che ha ricordato le emozioni provate lo scorso anno quando ha partecipato al Mondiale Elite disputato a Castions di Strada: “Indossare la maglia dell'Italia è speciale per tanti motivi; farlo sul proprio territorio, davanti al proprio pubblico, ti fa realizzare tante cose che non ti aspettavi – ha detto Sheldon - Il Mondiale è stato un turbinio di emozioni diverse, alcune belle altre meno, ma mi ha fatto capire quante persone e quanto affetto può muovere anche uno sport come il nostro. La gente ci è stata molto vicina nonostante i risultati sul campo non siano stati ottimali, e questo ci ha dato tanto orgoglio e una grande spinta per continuare a inseguire i nostri obiettivi. Praticare uno sport come il softball deve essere innanzitutto uno svago, un divertimento, ma è importante che molte ragazze giovani possano vedere da vicino che arrivare a vestire la maglia azzurra non è impossibile, è un obiettivo che può essere raggiunto”.

Prosegue la marcia di avvicinamento

La marcia di avvicinamento alla rassegna iridata proseguirà con il Trophy Tour: sulla scia di quanto già successo lo scorso anno con la Coppa del Mondiale elite, anche il trofeo del Mondiale Under 15 verrà presentato nelle prossime settimane in diverse sedi, tra cui la Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano il prossimo 16 maggio, e società del territorio.