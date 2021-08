Softball, Legnano ospiterà la Coppa delle Coppe

Anche lo stadio Peppino Colombo di Legnano ospiterà la Coppa delle Coppe di softball.

Softball: l'evento internazionale a Legnano

Il grande evento internazionale di softball andrà in scena a Saronno, ma anche a Bovisio e al Peppino Colombo di Legnano, scelto per il suo livello che è ormai da tutti rinonosciuto.

Dal 15 al 21 agosto 2021 la 29sima edizione della “Women’s European Winners Cup” vedrà al via 300 atlete di 15 nazioni per altrettante squadre partecipanti. Si tratta di Saronno Softball (Italia), Olympia Haarlem (Olanda), Viladecans (Spagna), Eagles Praha (Repubblica Ceca), Caroousel (Russia), Neunkirchen Nightmares (Germania), Zurich Challenger (Svizzera), Crazy Chicklets (Austria), Les Pharaons (Francia), Chicaboo’s (Belgio), Gepardy Zory (Polonia), Fireballs (Israele), Mrki Medvedi (Croazia), Trnava Panthers (Slovacchia) e Barracudas (Danimarca).

Le parole del dirigente Cava

La competizione è stata presentata presso il Centro Medico Metica Padre Monti di via Legnani, a Saronno, e in rappresentanza del Legnano softball c’era il dirigente Antonio Cava.

"All’invito del presidente Rotondo, Legnano non poteva che rispondere positivamente, anche nel ricordo della vittoria nel 2007 e il secondo posto nel 2016. Per noi l’attuale è una stagione importante. La Sacco Legnano è in testa in A2 e questo evento sul nostro diamante non potrà che alimentare ancor più le motivazioni del gruppo".