Sconfitta a testa alta dei Frogs Legnano contro i campioni d'Italia

Al Vigorelli I Frogs Legnano contro i Guelfi Firenze, campioni in carica, finisce 28 a 49 per i toscani.

Sconfitta per i Frogs Legnano contro i Guelfi Firenze

Una sconfitta a testa alta per i nostri Neroargento, che confermano comunque al di là del punteggio sfavorevole, dei progressi dopo la prima uscita di campionato con Ancona.

L'inizio è positivo con un 7 a 7 a metà del primo quarto che poi si conclude sul 19 a 7 per gli ospiti. Il nostro touchdown è di Monquavion su corsa, con trasformazione di Emanuele. Nel secondo quarto i Guelfi prendono il largo e chiudono all'intervallo sul 42 a 7. Nel terzo quarto ancora a segno Firenze (7-49). Il vantaggio non è però poi più incrementato nell'ultima frazione dagli ospiti. Anzi i Frogs accorciano prima con due touchdown di cui uno ancora con Monquavion protagonista su corsa e l’altro "invocato" a bordo campo dal nostro direttore sportivo Pezzotta, a seguito di uno spettacolare intercetto di Salum Eystin, prima di quello conclusivo, a firma sempre di Salum, che fissa, grazie pure ai punti addizionali di Emanuele su calcio, il punteggio sul 49 a 28 per i Guelfi.

A fine partita coach Addona sul campo del Vigorelli commenta: