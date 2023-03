Schianto sull'A8: un morto e due persone in gravissime condizioni

Pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 26 marzo 2023, sull'autostrada A8 all'altezza dell'uscita di Legnano.

Schianto sull'A8: deceduta una donna

Una persona è deceduta (si tratta di una donna classe 1959) e due sono finite in ospedale in gravissime condizioni. Viaggiavano tutte sulla stessa auto che, stando a una prima ricostruzione, si sarebbe arrestata improvvisamente in seconda corsia. Il mezzo è stato tamponato dalla vettura che sopraggiungeva alle sue spalle, e nell'incidente, avvenuto alle 10.40, sono stati coinvolti altri due mezzi, per un totale di 12 persone.

I pompieri hanno tagliato il tetto dell'auto

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso (quattro ambulanze, due automediche, un'autoinfermieristica e l'elisoccorso), la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto tagliare il tetto dell'auto tamponata per estrarre gli occupanti e consegnarli alle cure dei soccorritori. Purtroppo per la 64enne non c'è stato nulla da fare, mentre le due persone che viaggiavano con lei, entrambe in arresto cardiaco, sono state rianimate e trasportate in ospedale (una al Niguarda con l'elicottero, l'altra all'ospedale di Legnano con u'ambulanza della Croce rossa legnanese).

Pesanti le ripercussioni sul traffico

L’autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso tra Castellanza e il bivio A8/A9 Lainate-Chiasso. Lunghissime le code, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria a Castellanza, uscita obbligatoria verso Milano. La circolazione è stata ripristinata solo alle 15.