Addio a Giuseppe Cerri, presidente di Assoarma

Un figura molto conosciuta e apprezzata in città, Giuseppe Cerri si è spento all’età di 75 anni mercoledì mattina all’Hospice di Abbiategrasso, dove era ricoverato per una malattia che negli ultimi mesi aveva duramente peggiorato la sua condizione di salute.

Presidente di Assoarma, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della città di Abbiategrasso, ne piangono la sua dipartita. Classe ‘48, era anche molto considerato in paese per la sua attività di geometra alla Cooperativa Arte Edile.

Anche l’Amministrazione comunale guidata da sindaco Cesare Nai ha voluto ricordare la straordinaria persona e l’impegno profuso in questi anni come presidente di Assoarma.

“L'Amministrazione Comunale esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Giuseppe Cerri, Presidente di Assoarma Abbiategrasso a lui va un sincero ringraziamento per il costante impegno, in tanti anni, nel coordinare le diverse Associazioni d'Arma in occasione delle diverse ricorrenze istituzionali”

Un ricordo commosso è anche quello dell’amico Alberto Valsecchi (Alpino) che lo ricorda come:

“Un uomo sempre disponibile, si prodigava per i progetti che coinvolgevano le Associazioni Combattentistiche e d’Arma presenti in città – ci confida Valsecchi – un uomo semplice, un professionista sul suo lavoro, infatti qualche anno fa era stato nominato anche ‘Maestro del lavoro’. Era molto attivo, ma negli ultimi tempi qualche problema di salute lo aveva tormentato. Prima il lungo ricovero per il Covid e negli ultimi mesi una malattia che non gli ha dato scampo. Lo ricorderemo sempre per il suo impegno e la passione che metteva nelle cose che faceva. E’ venuto a mancare un riferimento fondamentale della vita storico culturale della città”.