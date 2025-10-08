Weekend storico quello del 4 e 5 ottobre per la SAO Cornaredo ai Campionati Italiani FIDAL per Regione 2025 Cadetti di Atletica Leggera.

SAO Cornaredo protagonista agli Italiani Cadetti di Atletica Leggera

A Viareggio (LU) la Lombardia si conferma campione e tra le sue file si mettono in evidenza tre atleti biancorossi classe 2010. Matteo Restelli nel salto in lungo vola a 6.27 metri classificandosi al quarto posto, a pochi centimetri dal podio. Sui 2000 m Marco Giannelli scende sotto i sei minuti, chiudendo con il tempo di 5.59.01 che significa viaggiare ad oltre venti chilometri orari! Capolavoro di Sofia Sguera nei 300 ostacoli, dove vince con autorità la sua semifinale e conquista in finale uno strepitoso argento. Migliorando due volte consecutive il suo record personale ora di 44.13, tra i migliori crono nazionali di tutti i tempi, per la grande soddisfazione del Presidente Dodo Viola, del Coach Davide Coluzzi e di tutto lo staff tecnico.