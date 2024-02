La trasferta torinese a Moncalieri non sorride alla Fo.Co.L, di Legnano che passa subito in svantaggio contro le padrone di casa ma è capace comunque di riprendersi la scena andando avanti 2-1.

Quinto set fatale per la Fo.Co.L.

A questo punto però l'Ascot alza il ritmo, forte di una gran ricezione (addirittura l'84% di positiva nel IV set, col 47% di perfetta), e sprinta, chiudendo il tie-break in proprio favore e conquistando così un successo importante in chiave salvezza.

Legnano, che comunque conquista 1 punto, ora vede la vetta a 8 punti (Concorezzo capolista a quota 36), mentre dietro le inseguitrici incalzano: Don Colleoni e Bra sono ora a -3 e sabato prossimo saranno proprio le cuneesi a venire a far visita alle Coccinelle, con il PalaVolley teatro di uno scontro ad alta quota che si delinea come una prima mini finale.

Già all'andata fu un match al cardiopalma, risolto con esperienza da una Fo.Co.L cinica che si prese i 3 punti grazie ad una prestazione generosa e concreta.

La partita

Moncalieri parte bene fin dalla prima battuta, con Ulligini a segnare un bel turno dai 9 metri (3-0), Legnano arranca e l'Ascot ne approfitta (7-1, 2-10). Coach Turino ferma il gioco e opera alcuni cambi (Cavaleri per Mazzaro, Monni per Roncato e successivamente Angelinetta per Carcano) ma le torinesi giocano con grande grinta e non mollano su nessun pallone, concretizzando diversi attacchi che permettono di chiudere il set con 10 lunghezze di vantaggio (nel finale Banfi per Zingaro).

La seconda frazione di gioco si apre con equilibrio: Moroni e Carcano graffiano la retroguardia di Moncalieri (3-5), ma le padrone di casa ci credono e spingono sull'acceleratore per mantenere la parità, fino al sorpasso sul 10-9, firmato Creaco. Legnano replica con Moroni e Aliberti (12-15), poi subito ZIngaro per il +3. Moncalieri si riorganizza e ripristina nuovamente l'equilibrio, Mazzaro stampa il +1 biancorosso e, nel finale (dentro Dall'Orso in seconda linea), le ospiti ruggiscono di prepotenza, chiudendo sei punti avanti grazie ai due block-in di Zingaro e Aliberti, poi ancora Zingaro e Moroni prepotenti in chiave offensiva.

Nel terzo set, a parte un'iniziale offensiva piemontese (4-2), la Fo.Co.L aggredisce subito, accelerando con tripla Aliberti (due fast e un muro, 4-7). Con Mazzaro Legnano ferisce nelle fasi centrali, coadiuvata in attacco da Moroni e Zingaro, ben imbeccate da Monni in regia, che si toglie anche lo sfizio di timbrare dai 9 metri (8-13). Brogliato copre dietro e si va al contrattacco bene con Moroni, mentre Aliberti mura di nuovo (13-20). Moncalieri prova a recuperare ma Legnano è più volitiva e chiude sul 21-25.

Il quarto sembra partire bene per la Fo.Co.L che crede nei 3 punti e si porta avanti: Moroni, Mazzaro, Zingaro, due fast di Carcano ed è 8-12, poi Moncalieri reagisce e con l'orgoglio inanella un buon break che porta al sorpasso con allungo (16-13). Legnano accusa il colpo, prova a rispondere ma l'Ascot con impeto prolunga le sorti dell'incontro al V set.

Il tie-break è di marca rossoblù fin dai primi scambi (7-2, 8-3). La risposta della Fo.Co.L permette alle Coccinelle soltanto di avvicinarsi e accorciare (11-9, 13-11) ma non basta, le biancorosse tornano a casa con un solo punto.

Il tabellino della partita

Ascot Moncalieri-Fo.Co.L Legnano 3-2

(25-15, 19-25, 21-25, 25-21, 15-12)

Ascot Moncalieri: Zampieri, Gerbino 2, Creaco 7, Cassolaro (L), Gramaglia, Ariagno 8, Felizia 3, Viana (L), Braccioni, Bini, Ulligini 13, Pastore 20, Montabone 17, Carrè 8. Allenatore: Pigliafiori. Assistente: Ruzza.

Note: 9 ace (15 errori in battuta), 62% in ricezione (35% perfetta), 34% in attacco, 7 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 8, Monni 3, Angelinetta, Moroni 14, Dall'Orso, Aliberti 13, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C) 2, Mazzaro 8, Roncato, Zingaro 19. Allenatore: Turino. Assistente: Catalfamo.

Note: 6 ace (12 errori in battuta), 44% in ricezione (24% perfetta), 30% in attacco, 9 muri.