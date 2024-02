Festeggiato il decennale del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione

La serata in Villa Jucker a Legnano con la consegna di due Melvin Jones Fellow: alla Socia Giovanna Colombo Fumagalli e alla memoria del Past Presidente Angelo Mocchetti.

Festeggiato il decennale del Lions club Legnano Rescaldina

Nella serata di venerdì 9 febbraio, il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione ha festeggiato il decimo anniversario di fondazione, avvenuta il 3 febbraio del 2014. Erano presenti al Meeting - Charter Night, il presidente del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione e Past Governatore del Distretto 108 Ib1 dell’anno del Centenario, Carlo Massironi. Alla serata hanno partecipato anche il Past Governatore del Distretto 108 Ib1, Danilo Francesco Guerini Rocco, gli Officer Distrettuali Manuela Cattaneo, Massimo Bellasio, Marco Petrillo, Jessica Urbani e Elena Casero e la relatrice della serata Patriza Corbo con ospiti del Club Anna Cozzi Mocchetti, Patrick Tayoun, Renata Colombo Casero e Soci.

La serata ha preso avvio con una gradita sorpresa a cura del PDG Danilo Francesco Guerini Rocco che ha omaggiato il Presidente e Past Governatore Carlo Massironi, promotore e co-fondatore del Club, con una targa a ricordo del decennale del Club. All’origine denominato “Lions Club Rescaldina Sempione”, nel 2023 è stato modificato in “Lions Club Legnano Rescaldina Sempione”.

La consegna dei Melvins Jones Fellow

Prima di dare inizio alla cena la consegna di due significative Melvin Jones Fellow, la massima onorificenza lionistica: una alla memoria del Past Presidente del Club Angelo Mocchetti, recentemente scomparso - il riconoscimento è stato ritirato dalla moglie signora Anna Cozzi Mocchetti - una alla Socia Giovanna Colombo Fumagalli, per l’importante Service “Due occhi per chi non vede” realizzato in occasione del Meeting degli Auguri dello scorso 13 dicembre, Service che ha consentito al Lions Club Legnano Rescaldina Sempione di donare un cane guida addestrato nella Scuola cani guida dei Lions ad una giovane non vedente proveniente dell’Abruzzo.

Importante poi l’intervento di Patrizia Corbo, Presidente, Socio Fondatore e Direttrice scientifica di Piccolo Principe Onlus, una realtà nata a Busto Arsizio 22 anni fa, che accoglie nelle sue case circa 50/55 minori e giovani adulti. L’impegno e la determinazione di Patrizia, sostenuta anche da diverse Aziende, Fondazioni, Organizzazioni e privati Cittadini che le hanno permesso di realizzare anche sul territorio del Legnanese a San Vittore Olona la Cittadella dei Ragazzi, aperta nel settembre 2023 con una grande partecipazione di Persone sensibili al mondo degli adolescenti ed alle loro prospettive future.

E' stata una Charter Night che ha avuto numerosi momenti emozionanti con tanti riferimenti alle finalità di servizio sociale ed umanitario dei Lions.