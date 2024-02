Si ribalta con l'auto, anziana in ospedale

Incidente spettacolare, ma fortunatamente non grave a Buscate dove un'automobile guidata da un'anziana si è ribaltata: la donna è stata portata non in gravi condizioni in ospedale

Auto ribaltata

Il sinistro è avvenuto sabato mattina, poco dopo le 9.30, a Buscate, lungo via senatore Mario Abbiate. Una donna di 80 anni residente a Buscate era alla guida di una Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo che ha colpito un paracarro che ha fatto da leva e causato il ribaltamento, fermando la sua corsa su un lato.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto è sopraggiunta una ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Fortunatamente le condizioni della donna non sono apparse gravi: dopo le prime cure direttamente sul posto, è stata caricata in ambulanza e portata all'ospedale di Legnano in codice verde