Cade in casa e non riesce a rialzarsi, anziano salvato

Cade in casa e non riesce a rialzarsi: salvataggio a Buscate.

Cade e non si rialza in casa

Momenti di paura in via Milano, a Buscate. E' quella che si è vissuta questa mattina. Erano circa le 8 quando l'allarme è stato lanciato per un 83enne che era caduto nella sua abitazione. Finito steso sul pavimento, l'anziano non riusciva più a rialzarsi. Così, alcuni vicini, hanno chiesto aiuto.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate. I pompieri sono riusciti ad entrare in casa, forzando una finestra. L'83enne è stato poi portato, in codice verde, all'ospedale di Legnano.