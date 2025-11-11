Dopo il grave incidente in Ferrari che ha coinvolto il giocatore di basket Matteo Bettanti, in forza a Vigevano, PuntoeBasket Nerviano, società in cui ha militato il giovane, ha voluto esprimere la propria solidarietà.
PuntoeBasket a fianco di Matteo Bettanti e della sua famiglia
“PuntoeBasket Nerviano esprime la propria vicinanza a Matteo Bettanti, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 9 novembre a Vigevano. Matteo, che con la nostra maglia ha dimostrato sempre impegno, talento e grande passione per la pallacanestro, sta affrontando in queste ore una difficile battaglia. La società, i dirigenti, lo staff tecnico, i compagni e i tifosi si uniscono con affetto alla sua famiglia e agli amici, augurandogli una pronta e completa ripresa. Forza Matteo”.