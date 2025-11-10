Il cestista Matteo Bettanti, ex di Nervianese 1919 e Ussgb Abbiategrasso, gravissimo dopo un incidente con la Ferrari

Anche Nerviano e Abbiategrasso con il fiato sospeso per Matteo Bettanti, il cestista 21enne schiantatosi con una Ferrari nella serata di ieri, domenica 9 novembre, a Vigevano.

Anche Nerviano e Abbiategrasso con il fiato sospeso per Matteo Bettanti

Il giovane, ex giocatore della Elachem Vigevano in Serie B, aveva militato infatti nella Pallacanestro Nervianese 1919 e nell’Ussgb Abbiategrasso in Serie D. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi: elitrasportato all’ospedale Niguarda di Milano, è tuttora ricoverato in terapia intensiva.

Per estrarre i feriti dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei pompieri

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19.40, in corso Genova a Vigevano. Una Ferrari è finita fuori controllo all’altezza di vicolo Pisacane, schiantandosi contro il muro di una casa e “rimbalzando” poi in mezzo alla carreggiata. A bordo della vettura c’erano due persone: Matteo Bettanti, 21 anni, che secondo i primi rilievi si trovava al volante, e Alberto Righini, 52 anni, imprenditore edile ed ex presidente dell’Ance Pavia. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco, ambulanze, automedica ed elisoccorso. A estrarre i due dall’abitacolo sono stati i pompieri. Bettanti, trovato privo di conoscenza dai soccorritori, è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Niguarda. Righini è stato invece stabilizzato sul posto e condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sarebbero serie ma non critiche. Spetterà ora ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nella foto di copertina: Matteo Bettanti ai tempi della sua militanza nell’Ussgb Abbiategrasso