Lo schianto a Vigevano

Il cestista Matteo Bettanti, ex di Nervianese 1919 e Ussgb Abbiategrasso, gravissimo dopo un incidente con la Ferrari

Il 21enne è ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano. In auto con lui anche l'imprenditore Alberto Righini, 52 anni, rimasto ferito in modo serio ma non in condizioni critiche.

Il cestista Matteo Bettanti, ex di Nervianese 1919 e Ussgb Abbiategrasso, gravissimo dopo un incidente con la Ferrari

10/11/2025 alle 14:52

di

Anche Nerviano e Abbiategrasso con il fiato sospeso per Matteo Bettanti, il cestista 21enne schiantatosi con una Ferrari nella serata di ieri, domenica 9 novembre, a Vigevano.

Anche Nerviano e Abbiategrasso con il fiato sospeso per Matteo Bettanti

Il giovane, ex giocatore della Elachem Vigevano in Serie B, aveva militato infatti nella Pallacanestro Nervianese 1919 e nell’Ussgb Abbiategrasso in Serie D. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi: elitrasportato all’ospedale Niguarda di Milano, è tuttora ricoverato in terapia intensiva.

Per estrarre i feriti dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei pompieri

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19.40, in corso Genova a Vigevano. Una Ferrari è finita fuori controllo all’altezza di vicolo Pisacane, schiantandosi contro il muro di una casa e “rimbalzando” poi in mezzo alla carreggiata. A bordo della vettura c’erano due persone: Matteo Bettanti, 21 anni, che secondo i primi rilievi si trovava al volante, e Alberto Righini, 52 anni, imprenditore edile ed ex presidente dell’Ance Pavia. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco, ambulanze, automedica ed elisoccorso. A estrarre i due dall’abitacolo sono stati i pompieri. Bettanti, trovato privo di conoscenza dai soccorritori, è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Niguarda. Righini è stato invece stabilizzato sul posto e condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sarebbero serie ma non critiche. Spetterà ora ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

 

Nella foto di copertina: Matteo Bettanti ai tempi della sua militanza nell’Ussgb Abbiategrasso

Tu cosa ne pensi?