Prima vittoria dell'anno per la Focol Legnano: sconfitta Cabiate 3-0

Il verdetto della prima sfida del 2024 dice Fo.Co.L Legnano: al ritorno in campo dopo quasi un mese di sosta coincide con la nona vittoria per le Coccinelle guidate da coach Turino, capaci di prendersi con autorevolezza un ottimo 3-0 sulle comasche della Clericiauto Cabiate.

L'andamento della partita

Una partita che ha visto Biganzoli e compagne tenere botta concretamente nel primo set, chiuso 25-22 in favore di Legnano dopo una battaglia punto a punto durata dall’inizio alla fine. Nel secondo e nel terzo invece le ospiti hanno allentato la presa, riuscendo soltanto in alcuni frangenti a recuperare svantaggi importanti, come in avvio di terza frazione (10-4, 10-10), salvo poi subire nuove fughe biancorosse.

Accorciate le distanze in classifica

Così il team capitanato da Valentina Cavaleri accorcia di 1 punto in classifica sulla capolista Concorezzo, che ha avuto ragione di Villa Cortese soltanto al quinto set. Sono sempre 4 invece le lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Don Colleoni Trescore, rimasta in solitaria sul gradino più basso del podio, dato il KO esterno di Volpiano a Bra, che supera proprio le torinesi e si assesta al quarto posto. Torinesi di Volpiano che saranno le prossime avversarie della Fo.Co.L per l’ultima giornata del girone di andata, sabato 20 gennaio, alle ore 17.30.

La cronaca

Cabiate prova ad affacciarsi (3-6) con Bordignon e Simonetta ma subisce subito il rientro legnanese grazie a Mazzaro e a tre grandi punti di Moroni (un block-in). Qui parte una fase punto a punto memorabile, con minibreak subito annullati a vicenda (7-9, 12-11, 17-17), difese ben gestite da Brogliato e contrattacchi repentini. Lo strappo arriva con Zingaro e Aliberti in fast, seguite dal muro di Carcano, poi Mazzaro e errore in attacco di Bordignon (21-18). Un sorpasso determinante perché le ospiti hanno la forza per accorciare (23-22) ma Legnano ne ha e chiude i conti in fretta.

Mazzaro e Moroni mettono subito le cose in chiaro in avvio di secondo set (4-1), poi Carcano e Zingaro, ben imbeccate dalla regia di Roncato (8-3). Legnano spinge forte sull’acceleratore e va a segno sfruttando diverse soluzioni offensive (14-4). Con 10 lunghezze di svantaggio Cabiate ha il coraggio per replicare e infila due parziali ravvicinati che la riportano sotto (15-10, 17-14) ma la Fo.Co.L torna subito ad aggredire la preda, andando al cambio campo sul 2-0, 8 punti avanti a Cabiate.

La terza frazione parte con una maggiore verve offensiva per la Clericiauto, ma si spegne in fretta perché dal 3-3 Legnano smorza gli entusiasmi avversari e sigla l’8-3. La risposta ospite questa volta però arriva e le comasche si ritagliano un bel recupero (10-10), prima però di subire una nuova rabbiosa fuga biancorossa: Zingaro, muro di Mazzaro, doppia fast di Aliberti, che poco dopo ne metterà a terra una terza (17-12). Mentre Lenna amministra in seconda linea, le ospiti faticano a tornare in carreggiata, chiudendo dunque la serata a -7 nel terzo set, per il 3-0 definitivo.

Voci biancorosse

Irene Mazzaro (MVP):

“Siamo contente perché lo stop è stato lungo, però abbiamo lavorato bene durante le vacanze quindi i risultati si sono visti questa sera e siamo contente. Loro sono una squadra molto difficile da incontrare quindi portiamo a casa questi tre punti”

Serena Zingaro:

“Oggi tutte quante abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo sbagliato anche delle cose su cui lavoreremo e secondo me possiamo fare ancora meglio quindi il commento è solo positivo”

Il dettaglio

Fo.Co.L Volley Legnano-Clericiauto Cabiate 3-0

(25-22, 25-17, 25-18)

Fo.Co.L Volley Legnano: Lenna (L), Carcano 7, Monni, Angelinetta, Moroni 9, Dall’Orso, Aliberti 8, Brogliato (L), Cavaleri (C), Mazzaro 13, Roncato 2, Zingaro 8. Allenatore: Turino. Assistente: Catalfamo.

Note: 2 ace (10 errori in battuta), 48% in ricezione (21% perfetta), 32% in attacco, 11 muri.

Clericiauto Cabiate: Bordignon 8, Pellegatta 1, Colombo 6, Pavesi, Meroni (L), Chiesurin, Badini, Della Canonica (L), Biganzoli 13, Simonetta 12, Maspero, Carli, Cappelletto, Ghezzi. Allenatore: Reali. Assistente: Giussani.

Note: 7 ace (10 errori in battuta), 47% in ricezione (20% perfetta), 28% in attacco, 0 muri.