Il Volley Legnano dà il benvenuto a Serena Zingaro

Colpo da Serie A per una Fo.Co.L Legnano sempre più ambiziosa, felice oggi di annunciare che nella stagione 2023/2024 potrà vantare nel proprio roster la grande qualità di Serena Zingaro, esperta schiacciatrice nota nel panorama pallavolistico nazionale, con alle spalle numerose stagioni in Serie A, nonché esperta di promozioni: per lei sono ben tre i salti dalla B1 alla A2 e uno dalla B2 alla B1, oltre a una finale playoff per l’A2 raggiunta nel 2018.

Il curriculum di Zingaro

Serena, classe 1993, cresce nel settore giovanile di Futura, con cui viene convocata anche in Serie A1 e in Cev Cup, prima del trasferimento a Castellanza nel 2013: al primo anno trova subito la promozione in B1, dove resta per la stagione successiva. Nel 2015 va a vestire la maglia della Properzi Lodi, dove centra la promozione in A2, categoria che sfiora anche nella stagione 2017/2018, questa volta a Torino, sponda Lilliput Settimo Torinese, con cui arriva in finale playoff. Il ritorno in Futura segna un nuovo salto di categoria, con un altro passaggio in Serie A nel 2018. Zingaro resta a Busto per altre due stagioni, poi arriva la chiamata di Picco Lecco, in B1, compagine che Serena trascina ancora una volta da protagonista alla conquista della Serie A, vissuta nuovamente ad altissimi livelli nel campionato appena concluso.

"Cofol è società con obiettivi importanti, strutturata per fare bene"

Questo il commento del nuovo acquisto:

“Conosco la Fo.Co.L da parecchio tempo, è una società con obiettivi importanti, strutturata per fare bene, è la realtà che faceva per me dopo gli anni in A2, un campionato che ti gratifica ma molto diverso dalla Serie B. Inoltre qui conoscevo già alcune ragazze, come Marta Roncato e Martina Brogliato, per averci giocato insieme o averle incontrate da avversarie. Sono contenta di cominciare questa nuova avventura in una società abituata a lavorare bene e che anche quest'anno ha allestito un ottimo gruppo, fra conferme e nuovi arrivi”.

Che giocatrice troveranno i tifosi in palestra?

“Sono una giocatrice tecnica, elemento su cui mi piace molto lavorare, perché credo che in certe fasi in cui emozioni e tensioni potrebbero insorgere, ecco che la tecnica ti salva e ti fa rigare dritto. Ovviamente sono un’agonista, mi piace vincere ma so anche accettare la sconfitta perché fa parte del gioco, sappiamo di giocare contro avversari che ci studiano, questo è lo sport. Mi piace lavorare e mi piace vivere lo spogliatoio, la vera chiave per un buon anno, al di là del risultato finale: è l’elemento che non può mancare, perché una squadra disunita non può ottenere nulla”.

Serena Zingaro maestra di promozioni: dopo quattro salti di categoria, a Legnano punta alla manita?

“Ogni anno è sempre a sé, l’esperienza aiuta a vivere la partita e la stagione: io sono qui per vincere, l’obiettivo è sempre dare il massimo”.

E con questo obiettivo diamo appuntamento a Serena al 24 agosto per l'inizio della preparazione: il countdown sta per finire.