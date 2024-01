Pallanuoto: due vittorie per la Rari Nantes Legnano

Domenica all’insegna della pallanuoto per la Rari Nantes Legnano.

Pallanuoto, crescono gli Under 11 Rari Nantes

Ieri, 14 gennaio, hanno iniziato i più piccoli, i "Delfini" Under 11, alla seconda partita assoluta del campionato PallaNuotoItalia per il settore. Impossibile pensare di vincere con il ben più esperto Cormano, che ha chiuso il match 11-2, ma i ragazzi sono scesi in acqua senza l’ansia del debutto vista nel primo match e, pur non concretizzando, hanno creato molte occasioni.

Il direttore sportivo della Rari Nantes Legnano sottolinea:

"L’obiettivo, quest’anno, è crescere di partita in partita, e lo stanno facendo. Dovremo lavorare su finalizzazione e aggressività in difesa".

Sport Active PN Cormano-RNL: 11-2 (Parziali: 4-0, 2-0, 3-1, 2-1)

Marcatori RNL: Cortellazzi 1, Viscardi 1

Travolgente vittoria per l'Under 13 contro Omnia

Menzione speciale per Lotito, Viscardi e Cortellazzi che nel pomeriggio hanno giocato anche con l’Under 13, travolgente nella sua vittoria per 19-5 contro Omnia Sport.

Il coach Marco Borsa commenta soddisfatto:

"Partita ben giocata e grande attenzione sia in attacco, sia in difesa”.

RNL-Omnia Sport: 19-5 (Parziali: 5-1, 5-1, 4-2, 5-1)

Marcatori RNL: Ventura 7, Cristiano 4, Ladina 4, Caimi 3, Lotito 1

Gli Under 15 "B1" battono Barzanò per 10-4

Vittoria anche per gli Under 15 "B1"; contro Barzanò finisce 10-4.

Commenta Borsa:

"Ottimo inizio, con un primo quarto chiuso 0-3. Poi brutto calo di concentrazione nei due tempi centrali, chiusi con un parziale di 4-4, ma nell’ultima frazione di gioco abbiamo sfruttato bene i centroboa e incrementato il vantaggio".

PN Barzanò-RNL: 4-10 (Parziali: 0-3, 1-1, 3-3, 0-3)

Marcatori RNL: Bodini 3, Dipalo 2, Dall’Omo 2, Maugeri 1, Germano 1, Zorzetto 1

