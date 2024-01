Preso dopo aver forzato un box: aveva gioielli e arnesi da scassso

L'arresto è avvenuto ieri e l'uomo sarà processato questa mattina, sabato, per direttissima.

Legnano, preso dopo aver forzato un box

I poliziotti del Commissariato di Legnano sono intervenuti in via Podgora intorno alle 8.30, dopo la segnalazione di un cittadino insospettito dalla presenza di uno straniero che percorreva la via avanti e indietro, e che aveva visto infilarsi dentro un passo carraio approfittando dell'uscita di un'auto.

La Volante lo ha trovato mentre si allontanava a piedi. Controllato, gli sono stati trovati addosso un braccialetto da donna, alcune medaglie sportive e un "set" di attrezzi da scasso: cacciavite, scalpello e torcia. Attrezzi che i poliziotti hanno accertato aveva appena usato per forzare la serratura di un garage, il cui proprietario non ha comunque riconosciuto come propri i preziosi trovati addosso all'uomo e si ritiene, dunque, che siano frutto di un precedente furto.

Il tunisino, pluripregiudicato e già sottoposto all'obbligo di presentazione in Commissariato, è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato.