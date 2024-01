Quattro negozi nel mirino dei ladri

Raffica di colpi ai danni degli esercizi commerciali nell'Oltrestazione a Legnano.

Ladri di notte in quattro negozi del quartiere Oltrestazione

E' successo nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio. I ladri hanno preso di mira ben quattro esercizi commerciali della zona di via 20 Settembre: il salone di parrucchiere Le Stefy al civico 14, la clinica veterinaria San Magno al civico 8, la pizzeria Rom & Jerry di via Rossini (che era già stato bersagliato prima di Natale) e il ristorante L'altra botte di via Venegoni.

In zona, aveva fatto scalpore il caso del Caffè De Bernardi

Nei mesi scorsi via 20 Settembre è balzata più volte agli onori della cronaca per la vicenda del Caffè De Bernardi, visitato dai ladri per ben quattro volte tra marzo e maggio 2023: tre le spaccate notturne andate a segno, più un colpo sfumato perché il malvivente (immortalato dalle telecamere di sorveglianza) non era riuscito a penetrare nel locale). A dicembre la Polizia di Stato ha denunciato un uomo - un 31enne residente nella zona - per due di esse, quelle messe a segno il 19 e il 28 maggio. Gli agenti del Commissariato cittadino si erano messi sulle sue tracce a partire da una rapina che aveva compiuto ai danni di una donna in corso Italia.