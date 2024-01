Legnano ospita al PalaBorsani la Gema Montecatini per la prima partita del girone di ritorno ma arriva una sconfitta.

Prima di ritorno con una sconfitta per i Knights di Legnano

Il primo quarto è caratterizzato da percentuali molto alte per entrambe le squadre e un gioco piuttosto champagnato. Sia Legnano sia Montecatini girano 8 uomini e da tutti riescono a trarre il meglio con Sacchettini e Marino sugli scudi per Legnano e Mastrangelo e Korsunov per Montecatini per il 19-19 del 10’.

Dal secondo periodo, partita mai in discussione, con Legnano che non riesce a reggere il ritmo e l’efficienza di Montecatini, complice anche un infortunio alla spalla per Sacchettini che lo terrà fuori tutta la gara

La formazione ospite si rende protagonista di una prova corale di grande solidità; Mastrangelo, Passoni e Di Pizzo sono la costante, insieme alle iniziative di Corgnati e al minutaggio sfruttato al meglio da parte di Pirani. Marino e Raivio provano a tenere a galla i padroni di casa, ma troppe volte sembra che Legnano dipenda troppo da loro due con un primo tempo che si chiude sul 34-40.

Poco spazio ai Knights nella seconda parte di gara

Nel terzo periodo inizia a concretizzarsi un’altra prova da ex per Saverio Mazzantini, che apporta alla causa punti, rimbalzi, difesa e tanta fisicità. La seconda parte di gara lascia poco spazio alle interpretazioni, con la Gema che controlla e impedisce a Legnano di tornare seriamente in partita. Il parziale dopo 30’ è 52-66.

Ultima frazione che ha poco da raccontare se non il risultato finale di 66-80 con la Gema pronta a punire qualsiasi errore dei Knights dall’arco dove tira con il 46%.

Legnano dovrà cancellare la brutta prestazione e trarre spunto dagli errori commessi, valutando la situazione di Sacchettini e degli altri Knights.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - GEMA MONTECATINI 66-80 (19-19, 15-21, 18-26, 14-14)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 20 (9/13, 0/4), Tommaso Marino 19 (4/6, 3/8), Marco Planezio 9 (4/6, 0/2), Andrea Sipala 9 (0/1, 1/4), Michael Sacchettini 4 (2/5, 0/0), Maurizio Ghigo 3 (0/0, 0/4), Juan Marcos Casini 2 (1/3, 0/1), Guido Scali 0 (0/1, 0/0), Alberto Fragonara 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 24 6 + 18 (Nik Raivio, Guido Scali 6) - Assist: 9 (Nik Raivio, Guido Scali 2)

Gema Montecatini: Federico Pirani 15 (5/9, 1/2), Lorenzo Passoni 13 (2/3, 3/5), Saverio Mazzantini 13 (4/4, 1/3), Nicola Mastrangelo 10 (4/7, 0/2), Matteo Corgnati 10 (2/7, 2/3), Marco Di Pizzo 8 (3/6, 0/0), Lorenzo Dell'Anna 6 (0/0, 2/4), Kirill Korsunov 5 (0/0, 1/2), Cristian George Soare 0 (0/0, 0/1), Nicola Savoldelli 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Federico Pirani 10) - Assist: 21 (Matteo Corgnati 7)