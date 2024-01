I sindaci scrivono a E-Distribuzione: "Troppi disservizi"

Troppi blackout nel territorio rhodense, i sindaci scrivono ad E-Distribuzione per chiedere più efficienza.

Negli ultimi mesi sono stati numerose le segnalazioni di blackout e salti di corrente (spesso in coincidenza di giorni di pioggia) che hanno interessato il territorio del rhodense, da Rho a Pregnana, comprendendo Cornaredo, Vanzago, Settimo.

L'ultimo episodio la scorsa settimana, con Pregnana e il centro di Rho coinvolte nella mancanza di corrente elettrica nelle abitazioni. Situazioni che hanno spinto centinaia di cittadini a segnalare i problemi. Come spesso accade, a raccogliere il maggior flusso di malcontento e rimostranze sono stati Comuni e sindaci, i quali hanno dovuto necessariamente passare la palla a chi di dovere, ovvero la società che gestisce la rete di distribuzione dell'energia elettrica: E Distribuzione.

E così i primi cittadini di Pregnana, Rho, Settimo, Vanzago, Bollate, Arese, Pero, Novate e Solaro hanno preso carta e penna per chiedere alla società maggior efficienza nel territorio del Rhodense.

"Spettabile Società,

Vi scriviamo a nome delle comunità locali che rappresentiamo per segnalare una serie di disservizi, talvolta gravi, che da molti mesi si verificano nei nostri territori in relazione alla fornitura di elettricità gestita dalla vostra azienda; tali disservizi stanno causando danni significativi ai cittadini, alle imprese e anche agli Enti che amministriamo, oltre che rischi potenziali per l’incolumità delle persone.

La questione primaria, quella che ci ha spinto a scrivere questa lettera, riguarda il fatto che nei giorni di pioggia molto spesso, per non dire sempre, la fornitura elettrica è intermittente in ampie zone del territorio; non parliamo di eventi meteorologici intensi o estremi ma di situazioni del tutto ordinarie: bastano poche gocce di pioggia perché l’elettricità salti.

Il caso più recente si è verificato la scorsa settimana, quando in molti quartieri dei Comuni di Rho e Pregnana Milanese l’elettricità è saltata e tornata ripetutamente per una decina di volte nel giro di un’ora. Pochi giorni prima, alla fine del 2023 era successa la stessa cosa con continui salti di tensione interruzioni di fornitura che si sono ripetuti per più giorni e notti in corrispondenza delle precipitazioni che si sono verificate.

Questa situazione, a più riprese e con diverse aree coinvolte, si verifica ormai dalla scorsa estate e interessa diverse zone dei due Comuni citati; anche nel Comune di Vanzago si sono verificati tali disservizi ma attualmente sembrano sia stati risolti. In passato, negli anni scorsi, un’analoga situazione si era presentata nel Comune di Cornaredo, anche in quel caso interessando il Comune di Pregnana Milanese; potremmo citare altri casi accaduti in tutti i territori da noi amministrati.

I continui salti di tensione e le interruzioni dell’erogazione danneggiano le apparecchiature elettroniche più sensibili e anche gli impianti (ad esempio le caldaie), generano continue attivazioni degli antifurti, hanno fatto scattare il salvavita nelle case di famiglie che erano in ferie, con tutto quanto ne consegue; ci sono stati riportati casi di persone, specie anziane, che hanno avuto incidenti domestici (per fortuna non gravi) a causa dell’interruzione improvvisa dell’elettricità.

Ci è stato detto dai vostri tecnici (ed è stato detto anche ai cittadini che vi hanno contattati direttamente) che questi guasti sarebbero dovuti a problemi di impermeabilizzazione delle cabine e degli armadi; vi chiediamo conferma di questa interpretazione e soprattutto vi chiediamo di intervenire con urgenza, specie nei casi in cui questi problemi riguardano le cabine più importanti per la rete.

Accanto a questo tipo di disagi se ne aggiungono altri forse meno visibili ma ugualmente significativi.

Ci è stato segnalato da diverse imprese che i tempi di attesa per avere nuove forniture, specie se di potenza superiore a quelle standard, sono di diversi mesi. La stampa locale, ad esempio, ha parlato

di una nuova gelateria che per mesi ha dovuto lavorare con una potenza insufficiente; nel corso del 2023 i gestori degli impianti di ricarica dei veicoli elettrici a Rho e negli altri Comuni della zona hanno atteso quasi un anno per poter attivare i loro impianti che erano stati assegnati nel 2022. I nostri stessi Enti, in diverse occasioni, per poter attivare ad esempio nuovi sistemi di videosorveglianza, impianti di varia natura, forniture presso nuovi edifici, hanno vissuto situazioni analoghe: ad esempio Vanzago sta aspettando da Giugno 2023 che venga completata l’attivazione di nuove utenze.

Comprendiamo che la richiesta di energia stia aumentando, ma non riteniamo possibile sopportare tempi di attesa così lunghi e spesso indeterminati: la competitività delle imprese, l’esigenza di erogare puntualmente i servizi, l’accompagnamento verso la transizione ecologica richiedono uno sforzo comune che anche le aziende fornitrici di servizi di pubblica utilità devono contribuire a sostenere.

Per tutti questi motivi, come Sindaci dei Comuni che rappresentiamo, richiediamo un vostro riscontro puntuale alla presente, degli interventi urgenti e risolutivi che eliminino i problemi di fornitura intermittente segnalati, più in generale un’azione di programmazione e gestione più efficace e puntuale per favorire lo sviluppo del nostro territorio, parte integrante della Città Metropolitana di Milano".