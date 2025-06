Premiati i piccoli e grandi campioni dello sport locale

Piccoli e grandi campioni di Cerro Maggiore e Cantalupo premiati dal Comune.

Piccoli e grandi campioni, gli applausi

Il Comune di Cerro Maggiore ha premiato i suoi piccoli e grandi campioni dello sport. La cerimonia si è svolta sabato 7 giugno 2025, in occasione dell'inaugurazione del rinnovato Parco di Villa Dell'Acqua, area verde che circonda la biblioteca che sarà anch'essa a breve restituita alla comunità dopo un maxi intervento di restauro.

I premiati

L'assessore allo Sport Daniel Dibisceglie ha consegnato gli attestati ai campioni locali: per la Fudoshin attestato a Diego Albanese per il suo primo posto da campione italiano karate, ad Andrea Troiano arrivato terzo al campionato italiano di karate, a Sofia Di Siro anche lei bronzo al campionato italiano di karate, a Raffaele Troiano atleta semi pro di karate contact Italia, a Lorenzo Luppino per il secondo posto al campionato karate regionale e ad Alessandro Deliu per il secondo posto nel campionato di karate regionale; poi il pattinaggio della società Amici dello sport con Greta Valtolina prima ai campionati provinciale Fisr, al Campionati provinciali Usip, ai campionati provinciali Aics e terza ai regionali Usip, con Alice Martignano seconda ai campionati provinciali Fisr e seconda anche ai provinciali Aics, Rosella Casaccio seconda ai provinciali Fisr, prima ai provinciali Aics e terza ai provinciali Uisp, Beatrice Carrozzo seconda ai campionati provinciali Uisp e ai provinciali Aics, Arianna Tamaro terza ai campionati provinciali Uisp e ai regioanli Aics, Vera Pogliani prima ai campionati provinciali Uisp e ai provinciali Aics, Alessia Brambilla terza ai campionati provinciali Uisp, Giulia Ferrati tera ai provinciali Uisp, Chloe Sgrizzi prima ai campionati provinciali Uisp, Isabel Sala prima ai campionati provinciali Uisp, ai provinciali Aics, ai regionali Uisp e ai regionali Aics, Chiara Rizzitiello seconda ai campionati provinciali Uisp, seconda ai provinciali Aics e terza ai regionali Aics, Valeria Rizzitiello terza ai campionati provinciali Uisp, prima ai provinciali Aics e seconda ai regionali Aics, Beatrice Colombo prima ai campionati provinciali Uisp e ai provinciali Aics, Micol Sometti prima ai campionati provinciali Uisp, Beatrice Rovellini seconda ai campionati provinciali Uisp, terza ai provinciali Aics e terza ai regionali Aics, Kristal Pinna seconda ai provinciali Aics e regionali Aics e Alessia Ferrè ai campionati provinciali Aics; poi la Virtus Cantalupo con la squadra Calcio a 7 serie C Open per la promozione nel campionato di serie B dopo la vittoria dei playoff; per la Kobra school Lisa Barlocco per il primo posto al torneo regionale di Sanda, Fabio Barlocco per l'oro ai torneo regionale di Mma, Bryan D'Anella per il primo posto al torneo regionale di Mma e Sanda e Gabriele Pinna primo al torneo europeo di Sanda e primo al torneo regionale di Mma; riconoscimento poi anche per la Pallacanestro Cerro Maggiore.