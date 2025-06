Inaugurato il nuovo parco di Villa Dell'Acqua: "Impegno concreto che guarda al futuro"

Con l'iniziativa "viviAMO il PARCO" è stato inaugurato a Cerro Maggiore il rinnovato parco di Villa Dell'Acqua, che segna simbolicamente la riconsegna alla comunità di uno spazio pubblico completamente riqualificato, pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, giovani e meno giovani.

Si tratta di un intervento da 700mila euro che, assieme alla riqualificazione della biblioteca di via San Carlo e all'inaugurazione il 5 ottobre scorso della nuova Sala Grassi, puntano a fare di Cerro una vera città della cultura. Alla cerimonia ufficiale, col taglio del nastro, è seguita una giornata ricca di attività: esibizioni sportive delle associazioni locali, prove libere sulla nuova pista pump track e stand informativi delle realtà del territorio. Un'area street food è stata attiva per l'intera giornata, accompagnando la festa fino alla serata musicale con il concerto della cover band Completamente Nucleari.

Alle ore 18:00, si svolgerà anche un momento istituzionale importante: la consegna degli attestati al merito sportivo agli atleti cerresi, in particolare giovani e giovanissimi, che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Un riconoscimento che testimonia il sostegno dell’Amministrazione comunale al mondo dello sport, alla sua funzione educativa e al valore formativo dell’impegno.

Così ha dichiarato il sindaco Nuccia Berra:

Parole analoghe anche dall'assessore alla cultura Daniel Dibisceglie:

"Inaugurare un parco come questo significa dare valore concreto alla parola comunità. Il parco pubblico deve essere vissuto, condiviso, custodito. Lo abbiamo pensato così: accessibile, moderno, attrezzato per lo sport e l’aggregazione. Un luogo in cui si possa crescere, incontrarsi, rilassarsi. Siamo felici di festeggiare insieme ai nostri cittadini, e di premiare allo stesso tempo i nostri giovani atleti: simboli di dedizione, sacrificio e passione".