Quarantotto ore dopo ancora Play-in per la B Nazionale, ancora Palaborsani, ancora Legnano e Gallarate. E ancora una vittoria per Legnano.

Play-off basket: Legnano si porta sul 2 a 0

Rispetto alla prima gara Legnano deve fare a meno di Mazzantini, in panchina e da schierare solo in estremo caso di bisogno, mentre Antonelli è in campo anche se non è al 100% perchè è troppo importante la sua presenza nell'economia di Gallarate.

Tutto uguale e anche la partenza di Gara2 assomiglia sinistramente a quello di Gara1: 0-7 per Gallarate e scheletri spolverati negli armadi legnanesi. Fortunatamente Marino, Sacchettini e Leardini azzerano quasi subito il vantaggio ospite e da lì inizia una nuova partita. Knights molto più concreti e Gallarate che si affida alle mani di Hidalgo (già 13 punti nel primo quarto sui 20 finali) per rimanere in scia ai biancorossi. Dopo 10' il tabellone segna 27-25.

All'inizio del secondo periodo i Knights piazzano un buon break di 10-0 con due triple di Marino e una di Terenzi per il 39-28 che scalda il PalaBorsani. Distrarsi è un peccato capitale e Gallarate ritorna sotto con la tripla di Ielmini sul -6, che allerta la truppa di Eliantonio. Questa volta è Drocker a segnare 2 volte da lontano, con Gallarate a ribattere con i canestri di Filippi e Hidalgo per il 53-48 di metà gara.

La ripartenza dopo la pausa

Dopo la pausa Legnano ricomincia in maniera poco brillante e la tripla di Antonelli riporta Gallarate avanti di 2 sul 56-58. Sarà l'ultima volta della gara. Casini apre un parziale con i liberi del pareggio, che Marino chiuderà con i punti del 72-62 a pochi decimi dal suono della terza sirena. In mezzo tanto Legnano Basket e meno Gallarate del previsto, condizionata da 14 palle perse.

Ultima frazione in cui i Knights mantengono il vantaggio in doppia cifra, toccando anche negli ultimi minuti della gara il +17, passivo anche fin troppo pesante per quello che si è visto in campo.

Finisce 89-76 con Marino (23 punti, 3 rimbalzi e 6 assist) e Casini (18 punti, 66% da 3 e 3 assist) migliori in campo, giustificando la carta di identità in quanto ad esperienza, ma fregandosene in quanto a longevità.

Ora tre giorni per ricaricare le pile e ritrovarsi di nuovo sabato alle 18:30, questa volta al Pala Esse Solar, Legnano per chiudere la serie e Gallarate per riaprirla.

Il tabellino

3G ELECTRONICS LEGNANO - ESSE SOLAR GALLARATE 89-76 (27-25, 26-23, 19-14, 17-14)

3G Electronics Legnano: Tommaso Marino 23 (3/3, 5/12), Juan Marcos Casini 18 (0/2, 4/6), Giacomo Leardini 14 (1/3, 3/5), Michael Sacchettini 14 (6/11, 0/0), Gian Marco Drocker 9 (0/2, 3/5), Diego Terenzi 7 (1/3, 1/3), Luca Antonietti 4 (2/5, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Saverio Mazzantini 0 (0/0, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 25 5 + 20 (Michael Sacchettini 7) - Assist: 18 (Giacomo Leardini 7)

Esse Solar Gallarate: Riccardo Antonelli 21 (5/11, 2/3), Shaquille Hidalgo Quiroz 20 (8/14, 0/2), Federico De Bettin 12 (2/4, 2/3), Francesco Gravaghi 7 (2/2, 1/3), Andrea Filippi 6 (3/3, 0/0), Lorenzo Ielmini 3 (0/0, 1/1), Matteo Clerici 3 (0/1, 1/2), Giorgio Trentini 2 (1/4, 0/0), Marco Calzavara 2 (1/2, 0/0), Federico Passerini 0 (0/0, 0/3), Dejan Bresolin 0 (0/0, 0/0), Alessio Paparella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Shaquille Hidalgo Quiroz 9) - Assist: 20 (Shaquille Hidalgo quiroz, Federico De Bettin 4)