Accusa un malore al volante: tamponati tre veicoli

Accusa un malore al volante a Parabiago: tamponati tre veicoli. I conducenti dei mezzi coinvolti stanno bene.

L'incidente in via Piemonte

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 maggio, in via Piemonte a Parabiago. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre vetture. Un uomo ha accusato un malore perdendo il controllo del proprio veicolo che è andato a sbattere poi contro gli altri.

Nessun ferito ma solo tanto spavento

A soccorrere i conducenti sul posto si è subito portata un'ambulanza. Gli stessi fortunatamente non hanno riportato danni fisici e pertanto non si è reso necessario nemmeno il trasporto in ospedale.