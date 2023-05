Maxi rissa fra giovanissimi durante la partita Gorla-Lainate VIDEO

Domenica pomeriggio, 14 maggio, di ordinaria follia, al campo comunale di Gorla minore, dove alcuni esagitati si sono scontrati con alcuni tifosi del Lainate.

Scontro a colpi di bastonate durante Gorla-Lainate

Spinte, bastonate, cinghiate tra ragazzi di opposte fazioni. E’ il triste spettacolo portato sugli spalti di una partita corretta e avvincente da giovanissimi, arrivati al campo comunale di Gorla Minore con le peggiori intenzioni.

In mezzo a genitori e famiglie, con mamme e papà costretti a portare via di fretta i più piccoli e la chiamata ai Carabinieri, arrivati con quattro pattuglie a spegnere la rissa e a riportare la civiltà. E’ successo domenica pomeriggio durante la partita tra il Gorla Minore calcio e la Lainatese. Sul campo la vittoria della squadra di casa per 3-1.

La presa di posizione della società

Dalla società arriva dura e netta la condanna di quanto successo e al contempo la difesa della propria integrità: