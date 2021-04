Perseverant si mette in luce in un torneo molto difficile

Perseverant, positiva trasferta a Torino per le ginnaste della società legnanese.

Perseverant, buona prova a Torino

Si sono concluse nel capoluogo piemontese le gare a squadre nel torneo di serie C Gold alle quali la società Ginnastica Perseverant Asd ha partecipato con la squadra Junior-Senior composta dalle ginnaste Elena Colombo, Camilla Giani Margi, Elisa Santangelo, Giorgia Toia e Noa Villa. Gli allenatori Rita Peri e Mario Tesorio hanno accompagnato la squadra in queste tre importanti competizioni dove le ginnaste legnanesi si sono comportate molto bene, nonostante qualche piccolo infortunio, mettendosi in luce in un torneo molto difficile e di alto livello che vede competere ottime ginnaste di importanti e rinomate società nazionali.

“Restiamo soddisfatti e fiduciosi”

“La terza e ultima prova vede la nostra squadra posizionata al quinto posto e conferma quindi i risultati ottenuti nelle tre competizioni che ci hanno sempre visto in lotta nelle primissime posizioni utili per il passaggio di categoria – spiega la società legnanese – Purtroppo ci manca ancora un piccolo salto di qualità per arrivare al prestigioso traguardo ma restiamo comunque soddisfatti e fiduciosi per quanto fatto fino a oggi”.

“Guardate il Campionato europeo”

La Perseverant coglie l’occasione “per invitare tutti gli appassionati di questo sport meraviglioso che è la ginnastica artistica a collegarsi in questa settimana sulla rete nazionale sulla quale saranno trasmesse le gare del Campionato europeo dal 21 al 25 aprile e il 24 aprile a Torino la Final six che è una spettacolare competizione dove si scontreranno le migliori sei squadre nazionali di serie A1 e A2”.