Parte alla grande il campionato delle ginnaste Skill con un oro e due argenti

Lo scorso fine settimana a Cornaredo sono scese in pedana le squadre nel Campionato d’Insieme Silver.

Nella categoria Gold Open gara lineare delle ginnaste Skill che hanno portato a termine un ottimo esercizio e hanno conquistato la 7° posizione in una gara di altissimo livello tecnico.

Parte alla grande il campionato delle Skill con un oro e due argenti

È ancora molto il lavoro da svolgere in palestra per aumentare rischi e difficoltà, ma Elisa Santalini, Agata Lucchini, Gaia Tandin, Sofia Croce, Noemi Liardo, supportate dalla compagna Sofia Nebuloni, sono sulla buona strada per portare i colori della Skill sempre più in alto nel panorama Gold.

Nella categoria Silver le skilline si sono distinte per composizioni ed esecuzioni brillanti e precise.

Carolina Cappellotto e Noemi Turchetti conquistano il primo gradino del podio tra le LD2 Open con una

esecuzione impeccabile.

Rebecca De Simone e Elisa Pucci nelle allieve LB2, al loro esordio in una competizione di coppia e

nonostante fossero le più piccole in gara, portano a termine un buon esercizio chiudendo la loro prova in 9° posizione. Qualche errore per la coppia LB2 Open composta da Giorgia Dell’Orto e Sofia Montagna che saprà certo rifarsi nella prossima gara.

Le altre categorie in gara

Nella categoria Allieve LB1 sono ben 2 le squadre schierate. Ottima la prova di Eleonora Baratto, Giorgia

Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo che salgono sul terzo gradino del podio.

Le compagne Giorgia Borroni, Celeste Delgado e Emma Sidoti, al loro esordio in questa competizione, si

difendono egregiamente portando a casa un’ottima 8° posizione.

Nella categoria LB1 Open, Melania Cortesi Lauria, Emma Parini e Luna Paties-Montagner bissano il successo delle compagne più piccole chiudendo anche loro in 3° posizione grazie ad un ottimo esercizio senza incertezze. Nella categoria LC1 Open è altissimo il livello tecnico e davvero molto corta la classifica giocata sui centesimi. Per Martina Colombo, Camilla Marinoni, Sarta Messina, Rachele Monaco e Carolina Toso arriva una splendida 6° posizione grazie ad un’esecuzione di ottimo livello tecnico.

Nella categoria LD1 Open, Carlotta Barile, Chiara Bertelli e Sara Usai, nonostante fossero le più piccole della categoria, scendono in pedana con grinta e determinazione e, con un’ottima esecuzione, sfiorano il podio collocandosi in 4° posizione.

Ora tutte al lavoro per la prossima prova e per i nazionali di fine giugno.