Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri ad Arluno per un bruttissimo incidente avvenuto lungo la Sp34.

Terribile frontale sulla Sp34, grave un 38enne

Una manciata di minuti prima delle 18.30, per cause ancora da chiarire, un furgoncino che stava percorrendo la SP34 condotto da un 38enne di origini rumena residente a Magenta in direzione Vittuone, si è scontrato frontalmente contro un autoarticolato che proveniva dalla direzione opposta guidato invece da un moldavo di 40 anni residente a Lissone. A bordo sul furgoncino erano presenti inoltre altre due uomini di origini rumena 41 e 43 anni.

L'impatto è stato terribile e sin dai primi istanti la situazione è parsa molto delicata tant'è che i presenti hanno lanciato immediatamente la chiamata al 118.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti nel giro di poco tempo un'ambulanza ed un'automedica entrambe in codice rosso, oltre che i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

I pompieri si sono subito messi al lavoro per estrarre le persone dall'abitacolo e il personale sanitario ha iniziato ad occuparsi dell'autista del furgoncino di 38 anni che è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato rianimato sul posto dai paramedici. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Legnano dove si trova tutt'ora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

I militari invece si sono occupati subito della viabilità che è andata in tilt per via del sinistro e poi di cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per fare chiarezza sulle cause che hanno portato al terribile impatto frontale che ha coinvolto i due mezzi.